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Журналіст з Тернополя видав книжку натурної прози
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Журналіст з Тернополя видав книжку натурної прози

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Журналіст і письменник
Богдан Грабовський. Суспільне Тернопіль

Тернопільський журналіст Богдан Грабовський видав книжку натурної прози "Плач сирени". Він розповів Суспільному, що це видання про життя, як воно є.

Богдан Грабовський народився у 1945 році. Він заслужений журналіст України, публіцист, член НСЖУ. Каже, намагається не зраджувати багатолітній традиції й публікує одну книжку на три роки.

"У цьому виданні половина публіцистики, половина прози".

Книжка Богдана Грабовського
Один із розділів книжки. Суспільне Тернопіль

За його словами, натурна проза зараз актуальна й популярна.

"Цей термін означає, що тексти написані з натури. Вони про Тернопіль, війну, політику, людське життя, моральні цінності, сучасне та минувшину".

Богдан Грабовський
Богдан Грабовський. Суспільне Тернопіль

Книжка Богдана Грабовського
Натурна проза про архітектуру Тернополя. Суспільне Тернопіль

Нове видання автора "Плач сирени" має 4 розділи та 150 сторінок.

Автограф
Богдан Грабовський підписує книжку. Суспільне Тернопіль

Це третя книжка Богдана Грабовського з серії "Натурна проза". Першою була книжка під назвою "Зашпори", друга — "Чисті позирки".

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