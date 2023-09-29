Журналіст з Тернополя видав книжку натурної прози

Тернопільський журналіст Богдан Грабовський видав книжку натурної прози "Плач сирени". Він розповів Суспільному, що це видання про життя, як воно є.

Богдан Грабовський народився у 1945 році. Він заслужений журналіст України, публіцист, член НСЖУ. Каже, намагається не зраджувати багатолітній традиції й публікує одну книжку на три роки.

"У цьому виданні половина публіцистики, половина прози".

Один із розділів книжки. Суспільне Тернопіль

За його словами, натурна проза зараз актуальна й популярна.

"Цей термін означає, що тексти написані з натури. Вони про Тернопіль, війну, політику, людське життя, моральні цінності, сучасне та минувшину".

Богдан Грабовський. Суспільне Тернопіль

Натурна проза про архітектуру Тернополя. Суспільне Тернопіль

Нове видання автора "Плач сирени" має 4 розділи та 150 сторінок.

Богдан Грабовський підписує книжку. Суспільне Тернопіль

Це третя книжка Богдана Грабовського з серії "Натурна проза". Першою була книжка під назвою "Зашпори", друга — "Чисті позирки".