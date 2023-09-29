Багатодітна сім'я переселенців Бутенків у травні 2022 року переїхала до Житомира. До повномасштабного вторгнення родина жила в селищі Нововоронцовка Херсонської області. Руслана Бутенко — вчителька, яка і досі викладає онлайн для своїх учнів. Журналістам Суспільного родина розповіла історії дітей, яких виховує.

Лідія — учениця четвертого класу. Школярка розповіла, що найбільше їй подобається фізична культура та дизайн. Разом із братиками та сестрою її взяла на виховання родина Руслани та Сергія Бутенків. До повномасштабного вторгнення багатодітна родина жила у селищі Нововоронцовка Херсонської області, а в травні 2022 року переїхала до Житомира. Руслана розповідає, коли діти потрапили до її родини, вони не вміли ні писати, ні читати.

"Коли вони прийшли до нас, то ніхто жодної букви не знав, — розповідає Руслана Бутенко. — А потрібно було йти в третій клас. Це був кінець червня. У нас лишався липень і серпень, щоб діти вивчили букви і навчитися читати. Кожен день ми з ними читали і плакали, читали і плакали, але коли діти пішли в третій клас, то вже і писали, і читали".

Нині родина Бутенків виховує п'ятеро дітей. Четверо з них — з однієї родини. Діти згадують, якою запам'ятали свою першу зустріч із мамою.

"Я була в притулку, — розповіла Лідія. — Мене привели в кімнату, а потім туди зайшла мама. Вона принесла нам цукерки, і ми побалакали. Вона запитала, чи хочемо ми в сім'ю? Потім нас мама забрала. Ми жили з мамою, не вміли ні читати, ні писати. Мама нас навчила, потім папа приїхав. Ми були здивовані, бо просто папу ми ще не бачили. Я люблю свою родину. Як для мене, то вона найкраща".

Житомир, 29 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

"Коли нас забирали, я плакав. Я думав, що тут будуть бити. Але це не так", — каже 13-річний Стас.

Таїсія розповіла, що одна з її мрій здійснилася.

"Ми побували у дельфінарії в Карпатах", — каже Тая.

"Тая завжди говорила, що хоче побачити дельфінів. І її мрія здійснилася", — додає Руслана Бутенко.

Катерина здобуває освіту в одному з університетів Житомира за напрямком "соціальна робота". Розповідає, що з вибором професії їй допомогла мама.

"Я спочатку не знала, що обрати. Мама допомогла мені обрати спеціальність. Мені подобається допомагати людям, таким як я, або тим, хто потребує допомоги соціального працівника", — каже Катерина.

Житомир, 29 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

З 2011 року родина взяла на виховання 11 дітей. Руслана каже, що найголовніше — це любити дітей.

"Мене вони називали тітка Руслана, мабуть, з місяць, я нікого не змушувала називати мене мамою. Лідочка, Ліда — перша, хто мене почав називати мамою", — розповіла Руслана Бутенко.

Батько багатодітної родини розповів, що опікуватися дітьми почали у 2011 році.

"Дружина була класним керівником. І її куми син був у тому класі і приходив до нас вчити уроки. У його сім'ї там вживали алкоголь. До нас дитина приходила поїсти, зробити уроки, допомагала нам. Якось я приїхав, зима була, холодно, він прийшов вчити уроки, а потім попросив у нас залишитися, бо в його хаті було не топлено. Ось так він і залишився", — розповів Сергій Бутенко.

"Історія почалася з Вови, але ще до нього у мене завжди було бажання мати більше діток. Своїх було троє. Вова — найстарший із прийомних дітей. З нього розпочалася вся історія. І я кажу чоловіку, дивись, Вова ж у нас живе, то може ще комусь допоможемо", — розповіла Руслана Бутенко.

Житомир, 29 вересня 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

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