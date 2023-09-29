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"Отримати грант на розвиток власної справи можливо", — житомирянка і багатодітна мама Юлія Гуля
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"Отримати грант на розвиток власної справи можливо", — житомирянка і багатодітна мама Юлія Гуля

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Житомирянка Юлія Гуля отримала грант від держави та розширила власне виробництво
Житомирянка Юлія Гуля отримала грант від держави та розширила власне виробництво. Житомир, 25 вересня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк для Суспільне Житомир

Житомирянка Юлія Гуля — багатодітна мама і підприємиця. Жінка отримала мікрогрант у рамках державної програми "Власна справа" у сумі 250 тисяч гривень. За отримані гроші підприємиця збільшила власне виробництво з пошиття одягу та відкрила в Житомирі простір українських брендів.

Про це житомирянка Юлія Гуля розповіла Суспільному.

За словами жінки, вона займається пошиттям одягу з натуральних матеріалів з 2017 року.

"Ми відшивали речі, створювали їх і продавали переважно онлайн і працювали з партнерами. Звісно були різні часи: COVID-19, війна. І все ж таки зрозуміли, що потрібно діяти", — каже Юлія.

Тому вона подала бізнес-план на отримання мікрогранту по державній програмі "Власна справа".

"Вирішила, чому б не спробувати. Скажу чесно, насправді не дуже сама сподівалася. Подалась — вийде не вийде. Мою заявку не прийняли одразу, але був дуже класний консультант, і її відправили на доопрацювання. Я все виправила, подала знову, пройшла співбесіду, і її затвердили. Я плакала — це було дуже приємно", — каже Юлія.

Підприємиця отримала мікрогрант у сумі 250 тисяч гривень. Завдяки йому, каже, вдалось підсилити власне ательє з пошиття брендового одягу та відкрити у травні 2023 року сучасний простір українських брендів.

"У нас не просто магазин, де ми щось продаємо чи перепродаємо, — каже підприємиця. — По-перше, у нас є індивідуальний відшив одягу будь-яких розмірів. Ми використовуємо виключно натуральні матеріали — льон, тенсел, натуральні віскоза і трішечки шовку. По-друге, ми дійсно знайомимо із брендами. У нас багато брендів з цікавими історіями. Наприклад, з останніх, це ті, хто приїхали з Харкова. Їм пощастило, що їхнє обладнання зберіглося, і вони переїхали в Житомир. Також, вони перевезли частину своєї команди".

Окрім того, говорить Юлія, на базі простору проводять активності для дітей та жінок. Тому це таке місце, куди можна прийти, випити кави на терасі, поговорити, провести час, попрацювати.

Своїм прикладом, говорить Юлія, хоче показати іншим маленьким підприємцям, що отримати грант на розвиток власної справи можливо.

"На жаль, багато людей, як і я на початку, не вірять в те, що можна його (мікрогрант, - авт.) отримати. Докласти мінімальні зусилля, порахувати, сісти і зробити. Але воно є, воно працює, і я намагаюсь про це розповідати", — сказала Юлія Гуля.

Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа"
Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа". Житомир, 25 вересня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк для Суспільне Житомир

Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа"
Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа". Житомир, 25 вересня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк для Суспільне Житомир

Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа"
Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа". Житомир, 25 вересня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк для Суспільне Житомир

Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа"
Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа". Житомир, 25 вересня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк для Суспільне Житомир

Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа"
Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа". Житомир, 25 вересня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк для Суспільне Житомир

Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа"
Простір українських брендів, відкритий на мікрогрант "Власна справа". Житомир, 25 вересня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк для Суспільне Житомир

Що відомо про отримання мікрогрантів жителями Житомирщини

Станом на середину вересня 2023 року від початку дії державної програми мікрогрантів "Власна справа" заяви на фінансування власного бізнесу подали 1097 жителів Житомирщини. В обласному центрі зайнятості прийняли 333 позитивні рішення про надання грантів.

331 нове робоче місце зобов’язалися створити в 2023 році на Житомирщині грантоотримувачі в рамках програми "Власна справа".

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