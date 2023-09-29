На Тернопільщині хмарно з проясненнями, але дощитиме: прогноз погоди на вихідні

На Тернопільщині цими вихідними синоптики прогнозують незначне потепління. Буде хмарно з проясненнями та вночі прогнозують невеликі дощі. Про це написали на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології у соцмережі.
30 вересня: Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 метрів за секунду. Температура вночі 7 — 12°, вдень 22 — 27°.
1 жовтня: Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 метрів за секунду. Температура вночі 10 — 15°, вдень 14 — 19°.