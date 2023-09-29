НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Рівнераді закликали бізнес мати електронні документи на випадок ракетних ударів та руйнувань
Вторгнення Росії в УкраїнуБІЗНЕСРегіони

У Рівнераді закликали бізнес мати електронні документи на випадок ракетних ударів та руйнувань

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Удар по СТО в Рівному 21 вереня
21 вересня армія РФ вдарила ракетами по Рівному, один із пошкоджених об'єктів — СТО. Фото: Telegram начальника ОВА В.Коваля

У Рівнераді закликали бізнес перевести документи в електронний формат, аби у випадку ракетного удару і пошкодження приміщень не виникало проблем із отриманням відшкодування.

Про це під час сесії міськради сказала депутатка Тамара Тимощук та згадала останній випадок, коли внаслідок влучання російської ракети пошкодження зазнала СТО "Тачки".

Заява депутатки та позиція директора СТО

Тамара Тимощук під час сесії публічно звернулась до бізнесу, згадуючи ракетний удар 21 вересня та станцію техобслуговування, куди влучила одна з ракет.

"Стався прикрий випадок в бізнесі "Тачки", де був "приліт. І на сьогодні вони не готові оформити правильно документи, які в майбутньому їм були б потрібні, щоб була компенсація. Хочу попередити всіх, щоб підготували в електронному вигляді всі свої документи власності — бізнес — і всі документи, які потрібні, щоб на випадок, борони Боже, щоб бізнес був готовий, аби їм компенсували і захистили", — сказала депутатка.

Суспільне звернулось за підтвердженням до директора СТО Олександра Петрова.

"Що стосується оформлення документів на відшкодування, то комісія зараз працює. Оскільки “приліт” такого масштабу у Рівному вперше, то комісія не до кінця дорожню карту ще вивчила, тобто міській раді і комісії ще треба працювати в цьому напрямку. Що стосується документів, які треба було надати — всі документи цілі, нічого не пошкоджено і не згоріло. Тому всі документи на право власності ми надали", — сказав він.

На відео нижче коментар директора СТО після ракетного удару

Про електронні документи

Загалом заклик про переведення документів у електронний формат директор СТО схвалює.

В наш час це дуже актуально. Нам, скажімо так, ще пощастило, що після “прильоту” майно пошкоджено частково. Могло б бути зовсім по-іншому. Тому сама ідея — правильна.

Яку допомогу вже пообіцяло місто

Під час засідання сесії в.о. міського голови Віктор Шакирзян повідомив, що СТО “Тачки” та підприємство “Рембуд”, яке поруч зі станцією техобслуговування і також зазнало пошкоджень, звернулись до мерії із проханням допомогти замінити вікна.

“Все-таки йдуть холоди, вони хочуть продовжити свою діяльність і просто поставити вікна. Там невеликі кошти, якщо не помиляюсь, 260 тисяч на “Тачки” і шиномонтаж, і на “Рембуд” 163 тисячі. Документи ми їм повністю допомагаємо готувати, департамент у складі всіх комісій допомагає і оформляє”, — сказав Шакирзян.

Керівник СТО підтвердив Суспільному таке прохання:

"Нам зробили всі заміри і вирішують питання щодо механізму відшкодування, чи це будуть пластикові вікна, чи це буде перерахування коштів. Кошториси всі є".

Зі слів Олександра Петрова, загальний збиток від ракетного удару ще мають встановити фахівці.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
На початок