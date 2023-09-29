У Рівнераді закликали бізнес перевести документи в електронний формат, аби у випадку ракетного удару і пошкодження приміщень не виникало проблем із отриманням відшкодування.

Про це під час сесії міськради сказала депутатка Тамара Тимощук та згадала останній випадок, коли внаслідок влучання російської ракети пошкодження зазнала СТО "Тачки".

Заява депутатки та позиція директора СТО

Тамара Тимощук під час сесії публічно звернулась до бізнесу, згадуючи ракетний удар 21 вересня та станцію техобслуговування, куди влучила одна з ракет.

"Стався прикрий випадок в бізнесі "Тачки", де був "приліт. І на сьогодні вони не готові оформити правильно документи, які в майбутньому їм були б потрібні, щоб була компенсація. Хочу попередити всіх, щоб підготували в електронному вигляді всі свої документи власності — бізнес — і всі документи, які потрібні, щоб на випадок, борони Боже, щоб бізнес був готовий, аби їм компенсували і захистили", — сказала депутатка.

Суспільне звернулось за підтвердженням до директора СТО Олександра Петрова.

"Що стосується оформлення документів на відшкодування, то комісія зараз працює. Оскільки “приліт” такого масштабу у Рівному вперше, то комісія не до кінця дорожню карту ще вивчила, тобто міській раді і комісії ще треба працювати в цьому напрямку. Що стосується документів, які треба було надати — всі документи цілі, нічого не пошкоджено і не згоріло. Тому всі документи на право власності ми надали", — сказав він.

На відео нижче — коментар директора СТО після ракетного удару

Про електронні документи

Загалом заклик про переведення документів у електронний формат директор СТО схвалює.

В наш час це дуже актуально. Нам, скажімо так, ще пощастило, що після “прильоту” майно пошкоджено частково. Могло б бути зовсім по-іншому. Тому сама ідея — правильна.

Яку допомогу вже пообіцяло місто

Під час засідання сесії в.о. міського голови Віктор Шакирзян повідомив, що СТО “Тачки” та підприємство “Рембуд”, яке поруч зі станцією техобслуговування і також зазнало пошкоджень, звернулись до мерії із проханням допомогти замінити вікна.

“Все-таки йдуть холоди, вони хочуть продовжити свою діяльність і просто поставити вікна. Там невеликі кошти, якщо не помиляюсь, 260 тисяч на “Тачки” і шиномонтаж, і на “Рембуд” 163 тисячі. Документи ми їм повністю допомагаємо готувати, департамент у складі всіх комісій допомагає і оформляє”, — сказав Шакирзян.

Керівник СТО підтвердив Суспільному таке прохання:

"Нам зробили всі заміри і вирішують питання щодо механізму відшкодування, чи це будуть пластикові вікна, чи це буде перерахування коштів. Кошториси всі є".

Зі слів Олександра Петрова, загальний збиток від ракетного удару ще мають встановити фахівці.

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