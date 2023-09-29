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"Протез уже, як друга нога", — вінничанин безкоштовно отримав протезування та пройшов реабілітацію на Мальті
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"Протез уже, як друга нога", — вінничанин безкоштовно отримав протезування та пройшов реабілітацію на Мальті

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&quot;Протез уже, як друга нога&quot;, — вінничанин безкоштовно отримав протезування та пройшов реабілітацію на Мальті
Вінничанин Андрій Коновалов отримав безкоштовне протезування та пройшов повний курс реабілітації на Мальті. Фото: Future For Ukraine

Вінничанин Андрій Коновалов — один із перших українських військових, який отримав безкоштовне протезування та пройшов повний курс реабілітації у межах проєкту "Протезування українських військових 2023". Захисник близько місяця перебував на Мальті, де щодня займався із протезистами, реабілітологами та фізіотерапевтами.

Андрій Коновалов втратив ногу під час контрнаступу, коли брав участь у звільненні Лиману. Захисник натрапив на протипіхотну міну. Про це Суспільному повідомили у благодійному фонді Future For Ukraine, який реалізує та фінансує проєкт підтримки військових.

"Нині можу навіть цілий день проходити на протезі. Але ще триває реабілітація. Займаюся із фізіотерапевтами: у басейні, на бігових доріжках, велотренажерах. Ходжу на різні масажі. Велотренажер дається найлегше. А от бігову доріжку тільки опановую. Ходити вже довго можу, а бігати — ще ні", — розповів захисник.

Допомагали Андрію Коновалову знову стати на ноги на базі клініки Steward Health Care Malta.

"Першими були думки: "Нарешті я пішов. Це щастя і радість!". І з кожним днем це відчуття посилюється. Радію що поступово повертаюся до повноцінного життя. З'явилося більше мобільності, — каже Андрій. — Є люди з інвалідністю, які вважають, що їм усі винні. Мені такий підхід не подобається. Мені ніхто нічого не винен, я мушу сам усе робити та покладатися лише на себе.

А взагалі я для себе не бачу великих проблем, коли потрібно пройти на протезі. От і в метро вже навчився їздити. Протез — це вже як друга нога! Коли до нього звик, то взяв і пішов — взагалі проблем не бачу. Коли йду у штанях, то взагалі не видно, що я на протезі".

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Фото: Future For Ukraine

За словами захисника, повернутися до звичного життя допомагає підтримка родини та друзів.

"Найголовніше — це родина! Вона допомагає мені рухатися далі по життю. Я вважаю, якщо вижив, значить, для чогось мене тут залишили — маю щось важливе зробити. Доньки вже звикли. Молодша на перших порах сміялася, мовляв, то є в тата ніжка, то немає. Я ж протез знімав, а вона раніше такого не бачила… А зараз от прикрасила мені протез наліпками, сказала — мені личить, — розповів Андрій Коновалов.

Друзі та знайомі мене оберігають, завжди намагаються допомогти, як-то кажуть, подушку підкласти. Але я відмовляюся — потрібно самому вчитися і звикати. Із побратимами спілкуємося телефоном, коли вони на позиціях і мають змогу розмовляти. Вони підтримують мене, цікавляться моїм самопочуттям. На щастя, я єдиний протезований у своїй групі".

"Протез уже, як друга нога", — вінничанин безкоштовно отримав протезування та пройшов реабілітацію на Мальті
Фото: Future For Ukraine

Поки що, говорить захисник, не поспішає будувати плани на далеке майбутнє, але мрії все ж має.

"Хочу в гори! Хочу придбати власне житло у Вінниці. Але для початку потрібно "виписатися” з армії. Наразі я проходжу повторну ВЛК. Якщо вирішать, що я обмежено придатний, то буду служити далі. Якщо ні — перейду до реалізації задуманого. На далеке майбутнє не хочу будувати планів.

Змінився погляд на життя! Потрібно цінувати кожну секунду, кожен момент з близькими та друзями. Оскільки все це може зникнути дуже швидко — в одну мить можна все втратити", — каже Андрій Коновалов.

Що відомо

  • Future for Ukraine та Міжнародна клініка з протезування MCOP International (MCOPi) створили програму Operation Renew Prosthetics. Завдяки ній українські військові з ампутаціями кінцівок отримують якісні протези та допомогу у проходженні реабілітаційного періоду.
  • Віталій Тарусін та Андрій Коновалов — перші українські військові, які вже повністю пройшли реабілітаційну програму Operation Renew Prosthetics на Мальті. Загалом у межах цієї програми 24 українських герої впродовж 2023 року пройдуть процес протезування та реабілітації у клініці Steward Health Care Malta.
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