Як російські військові мінували село Залиман на Харківщині

Залиман, який розташований за 20 кілометрів від Балаклії, окупанти захопили у березні 2022 року, а за місяць їх вибили українські військові. Росіяни мінували підходи до своїх блокпостів, чагарники та береги річок. Розмінування у селі ще триває, люди продовжують виявляти залишки снарядів.

Поблизу блокпостів стояли російські танки, БТРи та різна техніка, яка була їм потрібна, щоб захищати міст від наступу ЗСУ, каже староста Залиманського округу Юрій Чередниченко.

"Але коли наші почали наступати, то вони злякалися та втекли. А все замінування залишилося", — говорить Чередниченко.

За його словами, мінували окупанти й чагарники на території Залимана.