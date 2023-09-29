Останні новини та події Харкова та Харківської області 29 вересня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
У двох школах Харкова висадили кущі калини в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні учнів
На подвір'ях гімназій №127 та №42 висадили кущі калини в пам'ять про чотирьох загиблих на фронті учнів.
В акції "Калина пам'яті" брали участь представники школи, учні та рідні захисників.
Зеленський присвоїв харківській педагогині звання "Заслужений учитель України"
Почесне звання присвоїли вчительці Харківського ліцею №144 Світлані Лашиній, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Світлана Лашина викладає хімію. Вона працює у ліцеї понад 30 років, з яких 25 поспіль її учні посідають призові місця на інтелектуальних змаганнях усіх рівнів — від районних до всеукраїнських та міжнародних", — йдеться у повідомленні.
За даними Терехова, у 2022 році її учениця Еліна Камалова стала переможницею чотирьох міжнародних змагань з хімії, включно з "GENIUS Olympiad Ukraine" — першою у світі ліцензійною національною Олімпіадою геніїв.
Зеленський вручив дівчині сертифікат на отримання премії від президента.
Як російські військові мінували село Залиман на Харківщині
Залиман, який розташований за 20 кілометрів від Балаклії, окупанти захопили у березні 2022 року, а за місяць їх вибили українські військові. Росіяни мінували підходи до своїх блокпостів, чагарники та береги річок. Розмінування у селі ще триває, люди продовжують виявляти залишки снарядів.
Поблизу блокпостів стояли російські танки, БТРи та різна техніка, яка була їм потрібна, щоб захищати міст від наступу ЗСУ, каже староста Залиманського округу Юрій Чередниченко.
"Але коли наші почали наступати, то вони злякалися та втекли. А все замінування залишилося", — говорить Чередниченко.
За його словами, мінували окупанти й чагарники на території Залимана.
У День серця в Харкові медики обстежували жителів міста на Привокзальній площі
У Харкові у Всесвітній день серця лікарі обласного центру контролю та профілактики хвороб перевіряли жителів міста на серцево-судинні хвороби. Лікар центру Михайло Бібіков каже, через війну статистика захворюваності закрита, але за інформацією, яка надходить від його колег зі всього регіону, є зростання кількості інсультів та інфарктів.
Лікарі обстежували та консультували людей щодо серцево-судинних захворювань на Привокзальній площі у Харкові.
"На серце впливає все. Але найчастіше — це тютюнопаління, алкоголізм, нездорове харчування і недостатня фізична активність. Через війну додалися ще стреси. Вони завжди впливали, але зараз цей рівень підвищився вдвічі-втричі. Харківщину дуже часто обстрілюють ракетами, люди погано сплять, бо чують сирени та вибухи — і це все впливає на серце", — каже лікар облцентру профілактики хвороб Михайло Бібіков.
РФ обстріляла з артилерії Кіндрашівку Куп’янського району: сталася пожежа
Обстріл стався вдень 29 вересня, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання. На околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га. Пожежу загасили о 16:50. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Поранених немає", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ завдала авіаційних ударів поблизу шести населених пунктів Харківщини: дані Генштабу
На Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ завдала авіаударів поблизу Комісарового, Петропавлівки, Іванівки, Піщаного, Сенькового, Копанків, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних ударів зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі.
На Куп'янському напрямку під обстрілами опинилися Синьківка, Табаївка, Берестове.
На Дергачівщині ексгумували тіло місцевого жителя, якого катували російські військові — прокуратура
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, у березні 2022 року 55-річного чоловіка, який намагався втекти від окупації, затримали російські військові, незаконно утримували та піддавали тортурам і катуванню.
"1 квітня йому вдалось втекти та доповзти до садового товариства поблизу населеного пункту Питомник. Там перебував охоронець, який намагався врятувати чоловіка. Наступного дня від отриманих травм місцевий житель помер", — розповіли у прокуратурі.
Для встановлення причини смерті труп направили до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.
У Савинцях ексгумували тіло закатованого під час окупації бізнесмена
Тіло місцевого підприємця ексгумували 29 вересня в деокупованих Савинцях на Харківщині. 59-річного Юрія Кривича минулого року викрали терористи з так званої ЛНР, а через три дні його тіло виявили в морзі в сусідньому місті.
Загиблий Юрій Кривич був місцевим підприємцем, володів ринковим майданчиком у Савинцях, розповідає його брат Ігор.
"Був конфлікт з приводу того, хто там власник, і йому пообіцяли, що приїдуть розберуться. Розібралися. У мене батько раніше помер. Брат був старший за мене, він мені батька заміняв", — говорить Ігор.
Юрій Кривича викрали на білому мікроавтобусі та синьому легковику, розповідає сусід загиблого Віталій Шарпан.
Подробиці — у матеріалі Суспільного.
У Куп'янську енергетики потрапили під удари РФ
Під обстріл РФ 28 вересня потрапила бригада Куп'янського високовольтного району електромереж та Куп'янського РЕМ, повідомила Суспільному речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко.
"Це сталося під час ремонту високовольтної лінії 35 кВ через річку Сіверський Донець. Поранених або загиблих немає", — додала Шевченко.
За її словами, бригади, які працюють у прикордонних та прифронтових районах з певною періодичністю потрапляють у такі ситуації.
"Статистику ми не ведемо, але у 2023 році у зонах обстрілу опинялися ремонтні бригади Харківського високовольтного району електричних мереж, Куп'янського високовольтного та Куп'янського РЕМ. Бригада Куп'янського РЕМ потрапила під обстріл вже вдруге тільки за вересень", — розповіла Марина Шевченко.
"Зізнався у катуванні полонених з Харківщини": військовому РФ повідомили про підозру
СБУ заочно повідомила про підозру уродженцю Самарської області РФ, який, за даними слідства, вихвалявся своїм родичам, як його бригада катувала військовополонених та нищила помешкання жителів Харківщині, повідомили у пресслужбі головного управління СБУ.
"На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік брав участь у штурмі села Піски-Радьківські Ізюмського району. Тоді контррозвідники СБУ перехопили його телефонну розмову з батьком. Під час спілкування загарбник вихвалявся, як він разом з іншими російськими військовими грабував місцевих жителів і катував українських полонених", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ним виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов.
Деталі — читайте на сайті Суспільного.
Погода на Харківщині 30 вересня
Синоптики регіонального гідрометцентру попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах області, яка спостерігатиметься до 2 жовтня.
- Малохмарна погода;
- Без опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 7-12° тепла, вдень 22-27°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 24-26°.
Засновник та аеророзвідник підрозділу "Хартія" розповіли, як звільняли Харківщину
У вересні 2022 року українські військові звільнили близько 300 населених пунктів Харківської області в рамках Слобожанського контрнаступу. У ньому брало участь добровольче формування "Хартія", початок деокупації вони зустріли в Руській Лозовій.
"Хартію" створив бізнесмен Всеволод Кожемяко навесні 2022 року. Окрім участі в бойових діях на Харківщині, добровольці воювали у Бахмуті та селі Стельмахівка.
"Цивільні люди — вони ж були цивільними — стали повністю військовими, звикли до щоденної рутини військової роботи. Я помітив, що це організм, який злагоджено працює, кожен на своєму напрямку став спеціалістом. У тій щільності бойових дій, обстрілів, які були в Руській Лозовій, чесно кажучи, це диво, що в нас майже не було втрат", — говорить засновник.
До Фельдман екопарку повернули благородних оленів
До харківського екопарку повернули з евакуації шістьох благородних оленів: одного самця та п'ятьох самок, повідомили у пресслужбі парку.
На час адаптації вони живуть окремо.
У Куп'янську енергетики потрапили під ракетний удар — Міненерго
У Куп’янську енергетики потрапили під російський обстріл, нікого не поранило.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.
"За добу в області заживили майже тисячу абонентів, з них 50 споживачів отримали світло вперше з початку повномасштабної російської агресії", — сказано в дописі.
З прифронтової Синьківки на Куп'янщині евакуювали усіх жителів — Синєгубов
П'ятьох жителів Синьківки, які там залишалися, евакуювали у ніч на 29 вересня. У селі, яке перебуває під російськими обстрілами, не залишилося цивільних.
Про це в етері загальнонаціонального марафону "Єдині новини" розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Для нас це було дуже важливо, тому що вона вже знаходиться на самісінькому фронті, для нас дуже важливо було їх вивезти, тому що шанси отримати поранення дуже високі саме з цього напрямку", — пояснив Синєгубов.
9 серпня у Куп’янському районі оголосили евакуацію з близько 60 населених пунктів. За даними обладміністрації, самостійно звідти виїхали щонайменше 2 тисячі людей, з них — 125 дітей.
Поблизу Балаклії проведуть розмінування — ОВА
В районі Балаклії сапери контрольовано підриватимуть боєприпаси з 10:00 до 11:00 29 вересня, повідомив Суспільне Харків директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол
Обстріли Харківщини протягом доби — Синєгубов
Російські війська завдали удару по Куп’янську ракетою "Гром Е1". Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт, постраждалих нема.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Западному на Куп'янщині внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Через обстріли сіл Кіндрашівка та Кутьківка зайнялися лісові пожежі.
Поблизу Нової Гусарівки на Ізюмщині підірвався трактор. Двоє людей поранені — ОВА
Неподалік Нової Гусарівки на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82 близько 14:00 28 вересня. Двоє чоловіків дістали поранення.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Двоє чоловіків 31 та 68 років, які були у тракторі, отримали поранення та госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — йдеться у дописі.
У Харкові трамваї №16 та 16А змінять маршрути 29 вересня
Рух трамваїв №16 та 16А по в'їзду Семиградському, вул. Віринській, Мойсеївській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, та по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до розворотного кола "Журавлівський гідропарк", буде припинений з 9:30 до 13:00 29 вересня.
Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у пресслужбі міськради.
У цей час трамваї №16 та 16А курсуватимуть так:
- розворотне коло "Салтівське" — просп. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
Погода на 29 вересня на Харківщині
Синоптики регіонального гідрометцентру попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах області з 29 вересня по 2 жовтня.
- Малохмарна погода;
- Без опадів;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 8-13° тепла, вдень 23-28°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 10-12° тепла, вдень 25-27°.