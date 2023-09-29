Захищали Херсон у перші дні війни. Родини загиблих у Бузковому сквері отримали довідки про участь у бойових діях

Родини загиблих у Бузковому сквері в Херсоні на початку повномасштабного вторгнення РФ, отримали довідки учасників бойових дій, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час пресконференції.

"Всього відомо про 22 загиблих оборонців, про 18 з них є хоч якесь згадування в журналі, докази та свідки, про ще чотирьох — жодного документа, який би цей факт підтвердив, немає. Але, як тільки з'явиться, їх обов'язково подадуть у списки. Загинули також цивільні, які перебували на місці подій: у машинах або проходили поряд", — сказав Прокудін.