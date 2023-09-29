583 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різного виду озброєння. Водночас Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 28 вересня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Кількість обстрілів РФ по Херсону та правобережжю області збільшилась. За останні три доби по звільнених територіях, російські військові скинули більше ніж 50 авіабомб та почали запускати ракети, повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Толоконніков.
- Російська армія обстріляла Херсон. Загинули три жінки. Двох дітей евакуювали з місця обстрілу, їх оглянули медики, з ними працює психолог.
- Військові РФ вдарили по Антонівці. Поранені троє людей. До лікарні доправлені дві жінки та чоловік з травмами різного ступеня важкості
- Прокуратура повідомила підозру у колабораційній діяльності трьом жителькам Херсона. Під час окупації міста вони працевлаштувались в окупаційну "міграційну службу Херсонщини" на посади так званих "спеціалістів відділу паспортно-візової служби" і сприяли примусовій "паспортизації" місцевих жителів.
- За фактом державної зради судитимуть жителя Херсона, який працював на російських окупантів — передавав їм дані про місця дислокації Сил оборони. Наразі чоловіка утримують під вартою, де він очікуватиме на вирок суду. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Під час чергової атаки РФ по Херсону загинула медсестра лікарні Світлана Віштомова
Внаслідок чергової атаки РФ по Херсону, яка сталась ввечері 28 вересня 2023 року, загинула молодша медична сестра херсонської лікарні ім.Тропіних Світлана Віштомова, повідомляється на сторінці у Facebook Херсонської міської клінічної лікарні ім. Тропіних.
"Молода жінка, матуся трьох діток, світла, сповнена життя… Вона працювала у відділенні понад 15 років, робила на своєму місці все задля допомоги і підтримки у цей складний час. Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним Світлани. Зараз її чоловік з дітьми знаходяться під супроводом психологів та наглядом лікарів", — написали на сторінці медзакладу.
Захищали Херсон у перші дні війни. Родини загиблих у Бузковому сквері отримали довідки про участь у бойових діях
Родини загиблих у Бузковому сквері в Херсоні на початку повномасштабного вторгнення РФ, отримали довідки учасників бойових дій, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час пресконференції.
"Всього відомо про 22 загиблих оборонців, про 18 з них є хоч якесь згадування в журналі, докази та свідки, про ще чотирьох — жодного документа, який би цей факт підтвердив, немає. Але, як тільки з'явиться, їх обов'язково подадуть у списки. Загинули також цивільні, які перебували на місці подій: у машинах або проходили поряд", — сказав Прокудін.
Ймовірне застосування військовими РФ ударних БпЛА на Херсонщині
У повітряних Силах ЗСУ повідомили про ймовірне застосування військовими РФ ударних БпЛА на Херсонщині.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
"Буває страшно, але не їхати не можемо, це наш внесок у перемогу України". У селах Херсонщини працюють бригади лікарів
У рамках проєкту "Мобільні бригади. Сексуальне та репродуктивне здоров'я" мобільні бригади лікарів проводять виїзні обстеження жінок у селі Лиманець на правобережжі Херсонщини.
Херсонська область - повітряна тривога!
Армія РФ ракетами атакувала житловий квартал Херсона. Знищили заклад громадського харчування
Голова ОВА Прокудін в Telegram показав наслідки чергового ракетного удару РФ по житловому кварталу Херсона, який стався близько 16:40. Ракета знищила заклад громадського харчування.
Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.
В Інженерному загасили пожежу, яка виникла після російських обстрілів
Керівник Херсонської МВА Мрочко повідомив про ліквідацію пожежі на території Інженерного, яка виникла після російських обстрілів. Зайнялося поле, вогонь перекинувся на територію селища. Площа загоряння близько 500 квадратних метрів, пожежу гасили місцеві жителі та рятувальники.
Армія РФ обстріляла Херсон з авіації
Армія РФ вдарила по Херсону з авіації, влучання зафіксували у Дніпровському районі. Інформацію про руйнування та потерпілих уточнюють, повідомив керівник МВА Мрочко.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У Херсоні було чутно потужний вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного
Пуск керованої авіабомби армії РФ у напрямку Херсона-Антонівки
Голова ОВА Прокудін повідомив про пуск керованої авіабомби армії РФ у напрямку Херсона-Антонівки.
Херсонська область - повітряна тривога!
Директору херсонської школи, який впроваджував стандарти освіти РФ в окупованому місті, оголосили підозру у держзраді
Директору херсонської школи, який впроваджував стандарти освіти РФ в окупованому місті, оголосили підозру у держзраді. Під його "керівництвом" у закладі "працювали" так звані "військово-патріотичні" організації "Юнармія" та "Рух перших". Також у приміщенні школи провели псевдореферендум, повідомляє Нацполіція України.
Двох псевдоочільників так званого "Пенсійного фонду Херсонської області" будуть судити за колабораціонізм
Двох псевдоочільників так званого "Пенсійного фонду Херсонської області" будуть судити за колабораціонізм, йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.
Вони "очолили" псевдооргани, брали участь у нарадах окупаційної влади та проросійських заходах. Також збирали відомості про пенсіонерів та вносив їх у російські бази. За це їм загрожує до 10 років ув'язнення, повідомили в прокуратурі.
На Херсонщині у тимчасово окупованій Новій Каховці активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив окупації РФ
На Херсонщині у тимчасово окупованій Новій Каховці активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили сотні жовтих мʼячиків, стрічок, плакатів та нових графіті, йдеться в їх Telegram.
Також за даними руху спротиву, військові РФ перевдягаються в цивільний одяг та тікають до Скадовська.
На тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ примушують людей брати російські паспорти
На ТОТ Херсонщини військові РФ роздали продуктові набори людям лише за наявності російського паспорта. Вони вимагали від жителів без паспорта РФ писати заяву на його отримання, про це повідомив Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, також під час рейдів військові РФ цікавились, чому досі люди не отримали псевдодокумент. Водночас чоловікам вручали повістки до районного "військкомату", де вони повинні стати на облік російської армії.
За добу поліція Херсонщини відкрила 10 кримінальних проваджень через обстріли армії РФ
Поліція показала наслідки атак російської армії Херсонщини 28 вересня. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, вантажні та легкові автомобілі, на місцях влучань виникли пожежі. Правоохоронці відкрили десять кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни, повідомила у Facebook поліція Херсонщини.
За добу Сили оборони знищили на Херсонщині 18 військових та три польові пункти боєпостачання армії РФ
Протягом доби, 28 вересня, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини Сили оборони ліквідували 18 військових РФ. Також упродовж доби українські військові знищили три гармати, розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Supercam", два човни та три польові пункти боєпостачання армії РФ, повідомили у Telegram Сили оборони півдня.
Через обстріли РФ Херсона загорілись торговельні кіоски
Через обстріли армії РФ одного з районів Херсона на світанку виникли пожежі в торговельних кіосках. Загоряння ліквідували рятувальники. До гасіння залучили три одиниці техніки та 16 співробітників обласної ДСНС, повідомила у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області.
За добу армія РФ випустила 20 керованих авіабомб по Бургунці та Ольгівці
Протягом доби військові РФ завдали три авіаційних удари по Бургунці та Ольгівці на Херсонщині — випустили 20 керованих авіабомб. Поранена людина, пошкоджені 24 приватні будинки, повідомили у Telegram Сили оборони півдня.
Внаслідок підриву на міні 28 вересня поранений житель Херсонщини
Як повідомив Суспільному керівник Бериславської РВА Літвінов, 28 вересня, під час виконання польових робіт на Херсонщині, тракторист наїхав на російську міну. Підрив на міні стався між селами Трифонівка та П'ятихатки. Внаслідок детонації вибухівки тракторист отримав поранення, його ушпиталили.
Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне
Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає, повідомила у Telegram ОВА.
Брала участь в організації псевдореферендуму: жительку Херсонщини судитимуть за колабораціонізм
За участь в організації псевдореферендуму судитимуть жительку Херсонської області. За даними слідства, підозрювана у вересні 2022 року брала участь у роботі так званої "виборчої комісії", яку створила окупаційна влада у Бериславському районі.
Підозрювана ходила по домівках жителів села Вірівка та вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях". Після цього жінка передала урни з бюлетенями військовим РФ та отримала винагороду у російських рублях. Наразі вона перебуває під вартою, де очікує на вирок суду, повідомила у Telegram обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу РФ поранені двоє працівників КП "Парки Херсона"
Як повідомив керівник МВА Мрочко, поранені двоє працівників КП "Парки Херсона", які прибирали територію. Також внаслідок обстрілу пошкоджений сміттєвоз.
Армія РФ обстріляла Херсон: поранені двоє людей
Зранку армія РФ завдала удару по Херсону. Поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура, повідомила у Telegram херсонська обласна прокуратура.
Російські війська 96 разів обстріляли Херсонщину: загинули троє людей
Упродовж 28 вересня російська армія 96 разів обстріляла Херсонську область. Випустила по її території з різних видів озброєння 671 снаряд, по Херсону — 45.
Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Військові РФ гатили по житлових кварталах, обстріляли парк у Бериславському районі. Троє людей загинули, п'ятеро — поранені, йдеться в повідомленні.