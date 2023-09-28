Художниця Вікторія Пісоцька розмальовує евакуаційні автівки для волонтерів. Також прикрашає малюнками пошкоджені від російських обстрілів будинки в Запоріжжі.

Про хобі художниці дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Вікторія Пісоцька створює малюнки на автівках для евакуації з прифронтових зон. Остання машина, яку вона прикрасила, має поїхати на Донецький напрямок. Дівчина каже, за бажанням волонтерів зобразила на автомобілі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного:

Вікторія Пісоцька розмальовує евакуаційну автівку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Волонтер Олег евакуював людей з селища Серебрянки на Донеччині, і, проїжджаючи на зупинці, він побачив цей малюнок. Тоді почався обстріл. Фото напису — це все, що він встиг зробити".

Прикрашати автівку патріотичними малюнками Вікторії допомогали ще три дівчини-художниці:

"Вони приїхали до мене. І ми вже почали малювати: десь пікселі, десь Залужний, напис, трафарет український малюнок, серце. Десь щось додавати, щоб люди бачили, що їде наша автівка, наші люди, і чекали".

Запорізькі художниці розмальовують евакуаційну автівку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вікторія зізнається, що окрім машин для евакуації, розмальовує і пошкоджені від обстрілів будинки. На розбитих вікнах, що закриті OSB–дошками, створює малюнки для перехожих:

"На першій Укрпошті ми малювали логотипи пошти у вигляді кульок, які несуть посилочки, і патріотичні малюнки. На іншій у нас були вірші. Там багато людей приходить і кожен для себе щось відмічає. Для когось це буде приємний ранок, день, вечір. Щось прочитав і далі пішов".

Евакуаційна автівка, яку розмалювали запорізькі художниці. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вікторія каже, що почала малювати від початку повномасштабного вторгнення, а перший малюнок створила у військовому госпіталі:

"Там все таке сіре було, похмуре. Хочеться військовим щось приємне зробити. Тому ми зафарбували дуже багато стін, зробили стіну муралів. На вулиці".

Вікторія Пісоцька розмальовує евакуаційну автівку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Художниця також бере участь і в благодійних аукціонах. Для них вона розмальовує залишки російських снарядів. Завдяки таким виробам на останньому аукціонів вдалося зібрати 52 тисячі гривень на потреби ЗСУ. Вікторія переконана: зараз кожен має допомагати, а малюнки — це її внесок у загальну справу.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber