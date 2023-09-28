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"Поцілити в коло діаметром в метр". Українські військові показали, як працюють на німецьких танках Leopard 1A5
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"Поцілити в коло діаметром в метр". Українські військові показали, як працюють на німецьких танках Leopard 1A5

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Українські військові танки Leopard 1A5 Сили оборони України бій
Сили оборони України застосовують німецькі танки Leopard 1A5. Фото: Військове телебачення України

Сили оборони України вже застосовують німецькі танки моделі Leopard 1A5. Коли танки поставили в Україну, машини якнайшвидше відправили до роботи. Як військові опанували нову техніку — репортаж.

Leopard 1 — це основний бойовий танк другого покоління, розроблений у Німеччині. Версія 1А5 є останньою серійною модифікацією машини. Ці танки були передані Україні для протистояння російському вторгненню. Танк маневрений та ефективний, розповідає командир танкового взводу Віталій.

"Це комплексна машина, яка поєднує англійську доскіпливість та німецьку педантичність. Тут стоїть аналог англійської гармати М7, яку ставили на танк "Чифтен" (Chieftain). Ця гармата досі не втратила актуальності, вона досі використовується у багатьох країнах, як система враження для ворожої техніки", — розповідає командир танкового взводу Віталій.

Танки Leopard Сили оборони України бій
Командир танкового взводу Leopard 1A5 Віталій. Фото: Військове телебачення України

Танки Leopard можуть вести вогонь підкаліберними, кумулятивними, осколково-фугасними снарядами і картеччю, додає навідник Олексій.

Танки Leopard 1A5 Сили оборони України бій
Гармата у танку Leopard 1A5. Фото: Суспільне Донбас

"Ми стріляли картечним боєприпасам. Середня дальність для враження піхоти це 800-1200 метрів", — розповідає навідник танку.

Танки Leopard 1A5 Сили оборони України бій
Навідник танку Leopard 1A5 Олексій. Фото: Військове телебачення України

Leopard має місце для чотирьох членів екіпажу. Заряджаючий Сергій розповідає: у його задачі входить обрати тип боєприпасу для стрільби, давати дозвіл на вогонь, вмикати гідравліку та налагоджувати башту.

Поле танки Leopard 1A5 Сили оборони України бій
Танк Leopard 1A5. Фото: Військове телебачення України

"Бойова кладка. Навідник крутить башту. Я приймаю снаряди і складаю спочатку в стінку. Влізає 39 снарядів. У загальній сумі 55 снарядів", — каже заряджаючий танку Сергій.

Танки Leopard 1A5 Сили оборони України бій
Заряджаючий танку Leopard 1A5 Сергій. Фото: Військове телебачення України

За словами командира танкового взводу Віталя, танки Leopard значно перевершують радянські машини у влучності на великій відстані. Завдяки, зокрема, комп'ютеризованої системи ведення вогню.

"Точність фантастична просто. Десь на 5-6 кілометрів я можу потрапити в коло 1 метр. Жодна сучасна машина собі цього дозволити не може хіба що британський "Челенджер" (Challenger), тому що в нього стоїть теж нарізна гармата калібру 120, тут — 105 мм. Можу порівняти Т-55, Т-62, Т-64, Т-70, Т-72, навіть Т-90 — вони цим не можуть похвалитися. Вони (влучають — ред.) у 2 метри, максимум з 2,5 тисячі метрів", — оцінює німецьку техніку Віталій.

Він додає, танк Leopard може швидко рухатися, що дозволяє залишити позицію, з якої вели вогонь, до того, як почнуть стріляти у відповідь.

Інформацію та відео до матеріалу надало Військове телебачення.

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