149 працівників дитячих садків прифронтового міста Оріхів на Запоріжжі залишились без роботи та зарплат. Виховательки розповідають, що міська влада обіцяла зберегти їм повний оклад. Та попри це спочатку їх перевели на ⅔, а з вересня повністю призупинили трудові договори.

Подробиці ситуації дізнавалися кореспонденти Суспільного.

На початку повномасштабного вторгнення, через сильні обстріли міста, усі дошкільні заклади припинили роботу. Втім, працівникам дитячих садків місцева влада обіцяла зберегти заробітну плату у повному обсязі, розповідає вихователька одного з дитсадків Оріхова Наталія Дибко.

"І вже через близько місяця, це ми ще всі жили в Оріхові, нам сказали, що нас переводять в простій з оплатою ⅔. Ми ще тоді почали писати листи, що ми не погоджуємось з цим рішення. Листи були взяті до уваги, опрацьовані, але влада залишилася при своєму рішенні. Нас перевели в простій".

Наталя Дибко, вихователька одного з дитячих садків Оріхова на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Простій тривав до серпня 2023 року включно. У період простою працівники дитячих садків Оріхова отримували ⅔ оплати.

Розпорядження начальника міської військової адміністрації "Про тимчасове призупинення освітнього процесу в комунальних закладах дошкільної освіти Оріхівської міської ради". Фото: Суспільне Запоріжжя

Після цього, розповідає психологиня дитсадка Світлана Босенко, їхні трудові договори призупинили на невизначений термін.

"Коли ми звернулися до начальника МВА міста Оріхів Вініченка Миколи Дмитровича за роз’ясненнями цього розпорядження, він з нами на зв’язок не вийшов. До нас вийшли, його заступниця Андрієшина Анна Василівна та начальник відділу освіти Прищіна Тетяна Костянтинівна. Та пояснили нам те, що у громади немає коштів"

Світлана Босенко, психологиня одного з дитячих садків Оріхова на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анжела Кльоус — теж вихователька з Оріхова — розповіла, що з питанням про поновлення трудових договорів зверталися до різних інстанцій: народних депутатів, голови Пологівського району та начальника обласної військової адміністрації. Та відповіді на звернення працівники дитсадків так і не отримали. Тож нині збирають заяви від батьків на дистанційне навчання, за прикладом інших населених пунктів, що тимчасово в окупації або на лінії зіткнення.

"Охочих дуже багато. На одній із зустрічей були присутні польські волонтери, і я була здивована, що бажаючих допомогти дуже багато. Нам буквально на місці запропонували надати планшети для дітей для дистанційного навчання".

Анжела Кльоус, вихователька одного з дитячих садків Оріхова на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

З пропозицією розпочати дистанційне навчання вихователі з Оріхова ще торік зверталися до місцевої влади.

У відповіді від 25 листопада 2022 року від міського голови Хворостянова Анатолія зазначається:

"Враховуючи ... відсутність необхідного обладнання, доступу до Інтернету та технічних для цього умов, питання щодо забезпечення дистанційного навчання дітей вихователями закладів дошкільного виховання залишається відкритим. А ще до цього слід додати, відсутність навиків та вмінь організації дистанційного навчання у вихователів, відсутність методичної підтримки з боку працівники відділу освіти, молоді та спорту, які перебувають на простої. Крім того, дистанційна форма роботи це виклик не лише для педагога, а й для дитини, а в нашому випадку, дитини, яка повністю залежить від сторонньої допомоги батьків....

Враховуючи вищезазначене зауважуємо, що саме кожен керівник закладу освіти має визначити особливості провадження освітнього процесу в умовах воєнного стану у своєму закладі, відповідно до наявних ресурсів і побажань батьків".

Відповідь виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області на звернення виховательки Наталії Дибко щодо початку дистанційного навчання в дитячих садках. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне також направило інформаційний запит у міську військовій адміністрації Оріхова, де нам повідомили що, не зважаючи на припинення трудових договорів, за працівниками залишаються робочі місця:

"У разі припинення або скасування воєнного стану роботодавець за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомить працівників про необхідність стати до роботи", — йдеться у відповіді на запит.

Світлана Босенко зізнається, що якщо питання не вирішиться, буде шукати нову роботу та допомагати іншим людям. А поки що вихователі зазначають, що не збираються опускати руки та планують йти до суду.

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