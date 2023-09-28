У Вінниці на базі протезно-ортопедичного підприємства тестують програмно-апаратне забезпечення "Фантом". IT-технології використовують для терапії і реабілітації людей, які втратили кінцівки. Про це Суспільному розповів головний лікар закладу Володимир Данилюк.

Методика допомагає пацієнтам контролювати фантомний біль та розвивати м'язи перед протезуванням.

"Система унікальна і на території України ви не зустрінете її. А, враховуючи статистику пацієнтів, військова травма збільшується. Зазвичай це вибухові поранення. Фантомних болів у наших пацієнтів багато. Тому цю систему потрібно впроваджувати, тестувати і працювати з нею", – розповідає Володимир Данилюк.

Програмно-апаратний комплекс "Фантом” розробив вінничанин Андрій Поліщук. Каже, що його розробка дозволяє бачити людині втрачені кінцівки та керувати ними за допомогою мʼязів кукси.

"Пацієнт за допомогою накладених електроміографічних датчиків рухає віртуальною ногою. Розгинає у двох суглобах. Це дає змогу контролювати фантомні відчуття і покращувати тонус м'язів для протезування або підтримувати тонус після тренування", – пояснює Андрій Поліщук.

Фото: Суспільне Вінниця

Під час сеансу пацієнт може не тільки керувати віртуальною кінцівкою, а й грати, керуючи м'язами, у компʼютерні ігри.

"Пацієнт напруженням м'язу грає, може керувати героєм гри. Керує зайцем, тікаючи від вовка", – каже Поліщук.

Серед пацієнтів, які проходять терапію, Валерій Рахнов. Він розповів, що ногу втратив цьогоріч в березні внаслідок мінометного обстрілу. Боронив Батьківщину на Луганському напрямку. Каже, що під час заняття не тільки тренує м’яз, а й емоційно розвантажується.

"В мене третій сеанс, мені дуже подобається. Втрачаю фантомні болі", – каже Валерій Рахнов.

Фото: Суспільне Вінниця

Зараз у них із 30 пацієнтів – 10 випробовують “Фантом”, за словами головного лікаря Володимира Данилюка.

"Система не має протипоказів для застосування. Частота використання залежить від пацієнта індивідуально. Якщо помірні фантомні відчуття, то ця система використовується менше 10 сеансів. Є виражені фантомні болі і таких пацієнтів багато, зокрема і з короткими куксами. Менші кінцівки будуть мати більші фантомні відчуття. Таким пацієнтам потрібно більше сеансів. Що ми цим доб'ємось? Зменшаться болі і прокачається функціонально м'яз. Пацієнт зможе активно користуватись протезом", – розповідає Володимир Данилюк.

Фото: Суспільне Вінниця

За словами очільника підприємства Валентина Салманова, після тестування кількість тренувальних “фантомів” у вінницькому протезно-ортопедичному збільшать.

"Ми плануємо поставити 2-3 телевізори, окуляри і один лікар зможе оночасно працювати з трьома пацієнтами", – говорить Валентин Салманов.

Наразі фантом тестують ще у кількох медичних закладах Вінниччини, каже Андрій Поліщук.