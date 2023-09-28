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"Без англійської нікуди": у Полтаві для ВПО проводять безплатні заняття з англійської мови
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"Без англійської нікуди": у Полтаві для ВПО проводять безплатні заняття з англійської мови

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Переселенці
Фото: Суспільне Полтава

У Полтаві для переселенців безплатно організували заняття з англійської мови. Проводитимуть їх упродовж навчального року в центрі адаптації ВПО "ЗМІСТ", розповіла Суспільному його менеджерка Марія Погрібна.

У центрі адаптації ВПО "ЗМІСТ" у Полтаві проводять заняття з англійської. Його організували для людей, що вимушено переїхали до міста через повномасштабну війну.

"Вивчала англійську в школі та в університеті, але через війну немає можливості вдосконалювати свої знання та практикувати англійську. Тому це гарна можливість поновити свої знання і можливість спілкуватися англійською з іншими людьми", ― каже переселенка із Харкова Олена Катеринчук.

"Без англійської нікуди": у Полтаві для ВПО проводять безплатні заняття з англійської мови
У Полтаві для ВПО проводять безплатні заняття з англійської мови. Фото: Суспільне Полтава

"Пропрацьовуємо здебільшого розмовну англійську тому, що людей багато, всі дорослі. У всіх різні інтереси, хобі і так далі. Тому ми радимось, у нас опитування в групі у Telegram. Вони мені кажуть, про що вони хочуть поговорити, я готую матеріал, і ми говоримо, дивимося відео, розбираємо лексику, трішки граматики, звичайно, куди ж без цього", ― говорить викладачка англійської мови центру адаптації ВПО "ЗМІСТ" Юлія Пінчук.

Заняття з іноземної мови у центрі адаптації ВПО влаштовують щосереди, кожне триває 1,5 години. Групу сформували з 11 людей.

"Коли люди приходили на інші навчальні тренінги, ми отримували багаторазові запити від внутрішньо переміщених осіб, що добре було б безкоштовно вивчати англійську, чи не буде у вас англійської мови. Ми запустили спочатку пробний тест, щоб визначити рівень мови, адже ми розуміли, що, мабуть, попит буде на це заняття. І справді, у нас зареєструвалося близько 600 людей. Реєструвалися і з інших міст, маючи надію, що це буде онлайн, але вимога нашої викладачки, щоб це було офлайн, щоб могли спілкуватися між собою", ― говорить менеджерка центру адаптації ВПО "ЗМІСТ" Марія Погрібна.

Для ВПО проводять безплатні заняття з англійської мови
Для ВПО проводять безплатні заняття з англійської мови.

"Я, так би мовити, трішечки інтернет-маркетолог, і мені потрібна англійська, щоб розширити свої можливості. Так сталося, що після початку повномасштабної війни ми повністю переорієнтувались на західний світ, тобто без англійської взагалі людині нічого робити у цій сфері, а оскільки я доволі лінива людина, колективні заняття – це саме те, що треба, щоб стимулювати себе", ― каже переселенець із Горлівки Донецької області Олександр Козбан.

Заняття розпочались у вересні та триватимуть до кінця навчального року, каже Марія Погрібна.

"Ми від себе дамо сертифікати саме про кількість проведених годин, тобто, що людина прослухала певну кількість годин. Тому що визначити саме рівень (знань – ред.), ми не навчальна школа, ми не компетентні, не можемо давати", ― каже менеджерка центру адаптації ВПО "ЗМІСТ" Марія Погрібна.

За словами Марії Погрібної, крім англійської, у центрі адаптації ВПО проводили заняття з фрілансу (вільнонаймана робота – ред.) та копірайтингу (написання рекламних і презентаційних текстів – ред.).

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