Полковник поліції з Чернівецької області Олег Лакуста за час повномасштабного вторгнення виконував завдання у п'яти областях. 24 лютого цього року він отримав звання "Герой України", а 3 липня — втратив рідного брата. Гліб загинув у Донецькій області. До Дня захисників і захисниць Суспільне Чернівці розповідає історію Героя України.

Олег понад 20 років служить в поліції та керує спецпідрозділом КОРД в області. В його кабінеті — портрети загиблих колег, найвище — полеглого брата. На стіні висить прапор з АТО, підписаний побратимами з 2014 року. Біля робочого місця багато зброї, амуніції та календар, який зупинився на 23 лютому 2022 року.

Кабінет Олега Лакусти. Фото: Суспільне Чернівці

На початку повномасштабного вторгнення Олег на Київщині командував ротою у складі полку спецпризначення Нацполіції "Сафарі". У Сумській області мав більш поліцейські завдання, у Харківській — наближені до воєнних. Згодом був у Запорізькій області, де потрапили під потужний ракетний удар. У Донецькій області отримав поранення.

"Нам недооцінювати противника — це одна із найтяжчих помилок. З того, що нам з ними доводилося стикатися, — вони не робили багато дурниць", — каже Лакуста.

Фото надали в пресслужбі поліції області

"Кожен напрямок дещо відрізнявся від попереднього. Не можу сказати, де було найважче. Тут підходить старе поліцейське прислів’я "Як би не було важко, завжди може бути ще важче". Незвично було на Київщині, бо там цілодобово працювали усі. Не тільки служби, з якими ми перетинались, й що для нас є нормою, але і цивільні.

Фото надали в пресслужбі поліції області

Росіяни не люди. Вони воюють по бєспрєдєлу. Заради розваги стріляли в цивільні машини і заради розваги гусеничною технікою збивали машини, які евакуюються з цивільними людьми. Я не вважаю, що це вчинок людини, яка носить погони і приймала присягу", — каже Лакуста.

Фото надали в пресслужбі поліції області

Роту Олега відвели для лікування та реабілітації. Зараз вона проходить курс підготовки й в разі наказу готові виїжджати для виконання завдань.

"Для мене це непоправна втрата"

Полковник Гліб Лакуста, заступник командира Альфи управління СБУ області загинув у липні під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Йому був 41 рік.

Фото надали в пресслужбі поліції області

"Це велика втрата для правоохоронних органів, для служби. Для мене це непоправна втрата", — каже Олег.

Олег Лакуста на прощанні з братом. Фото: facebook / Чернівецька облрада

"У повсякденному житті і особливо у службовій діяльності Гліб мав наполегливість і цілеспрямованість. Ми ще в юнацькому віці прийняли рішення бути правоохоронцями. Він навчався в Одеський академії сухопутних військ, проходив службу 300-му полку, потім йому запропонували посаду в правоохоронних органах. Деякий час ми служили разом, після чого він прийшов у СБУ.

Він займався спортом, виступав на змаганнях з рукопашного бою. Коли прийшов час перейти на тренерську роботу, то проводив заняття в спортивному клубі. Поки це дозволяла служба. Велику кількість спортсменів він підготував. І навіть деяку кількість інструкторів і спортсменів, які могли би проводити заняття і би далі розвивали цей напрямок діяльності. Той час, який був вільний, присвячував сім’ї, звичайно", — каже Олег.

Фото: facebook / Чернівецька облрада

"Я своїм дітям забезпечив можливість жити без війни, тепер – твоя черга"

Коли Олег був малий, його дід, який був ветераном війни, сказав, що в нашій історії дуже рідко бувало, щоб підряд два покоління жили без війни. І додав: "Я своїм дітям забезпечив можливість жити без війни, тепер – твоя черга".

"Слухав його і думав, ну що це за розмови? Я не одразу зрозумів значення цих слів. Але у 2014 році в принципі стало зрозуміло все", — каже Олег.

Суспільне Чернівці

Про звання "Герой України"

Олег не називає, за що саме отримав звання, але вважає нагороду не своєю, а всієї команди — співробітників, які виконують свої обов’язки в районі лінії зіткнення.

"Я їм це нагадую. Особливо це нагорода тих, хто віддав життя за незалежність", — каже Олег.

Про те, що 24 лютого його нагороджуватимуть, не знав. Прибув до Києва за наказом. Про нагородження дізнався за кілька хвилин до заходу.

Нагородження Лакусти. Фото: Офіс Президента

"У будь-який момент ситуація може загостритись"

"Нам потрібно готуватись до будь-якого розвитку ситуації. До будь-якого. Кожен чоловік з молодого віку має бути готовий у разі потреби взяти до рук зброю і захищати країну.

Тим, хто зараз готується поповнити ряди збройних сил, потрібно використовувати час, який у них є, і мирні області, щоби набувати навички, які будуть потрібні при діях в районі лінії зіткнення.

Думаю, що Ізраїль — це те, до чого нам потрібно прагнути, тому що скільки існує держава Ізраїль, стільки у них стан війни. І їхня система військової підготовки, їхня система медичної підготовки, їхня система мобілізаційної підготовки — це те, що нас чекає. Тому що при будь-якому розвитку подій географічні умови ми змінити не зможемо. І агресивно налаштований "братній" народ нікуди не дінеться. І потрібно бути готовим до того що ситуація може загостритися у будь-який момент", — каже Лакуста.

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