Перший День учителя без школи будуть відзначати вчителі та діти Костянтинівської школи № 16. Влітку цього року росіяни вдарили по будівлі ракетою. У школі продовжують навчатися онлайн 450 дітей. Напередодні Дня вчителя викладачка іноземної мови Світлана Курочка відвідала свій клас в зруйнованій школі.

У Костянтинівській школі № 16 навчати дітей припинили на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року. Вчителька іноземної мови Світлана Курочка, прийшла у свій пустий клас. В ньому вона працювала шість років.

"Якби лиха не сталось, діти б починали у класі навчальний день. Мої колеги вітали б мене кожен ранок і День вчителя не став би виключенням", — каже вчителька Світлана Курочка.

Кабінет іноземної мови, Костянтинівська школа № 16, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Фото: Суспільне Донбас

В класі, де колись навчались діти, розкидані книжки, вибиті шибки, розбитий дах. Світлана добре пам'ятає день обстрілу школи:

"Два вибухи одночасно. Це було щось страшне. Ми вже розуміли, що це школа, але ніхто не хотів вірити. Вірили, що, можливо, це промзона, можливо, далі, але не попадання було в школу".

Вибиті шибки, кабінет іноземної мови, Костянтинівська школа № 16, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Коридор у Костянтинівській школі № 16, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Світлана Курочка згадує свій останній робочий день в школі:

"Ми сказали один одному: "До побачення". Вранці я збиралася на роботу. Ми поснідали з сином. Приблизно о 7:30 зателефонувала директорка школи, сказала, що почалось повномасштабне вторгнення, на роботу не виходимо".

Коридор у школі. Фото: Суспільне Донбас

Наразі в Костянтинівські школі № 16 онлайн навчається 450 дітей. Цього року вони вперше не набрали першачків, додає вчителька.

"Батьки з дітьми виїхали. Це нонсенс для нашої школи. Такого ще не було в нашій школі. У нас завжди багато дітей. Це перше свято День вчителя в нашій школі без школи. Якщо подивитися навколо — це жах. Вона просто зруйнована. Жодного вікна, жодних дверей", — додає вчителька.

Вчителька іноземної мови Костянтинівської школи № 16 Світлана Курочка, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Світлана каже, до дистанційного навчання вже звикли і вчителі, і діти. Проте, хочеться живого спілкування.

Дошка у класі, Костянтинівська школа №16, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Всі діти сумують. Я не знаю жодної дитини, яка б не сказала: "Я хочу до школи". Навіть мій син каже, що також хоче до школи", — каже Світлана. Вчителька згадує, як зазвичай проходив День вчителя в її школі:

"Діти, зазвичай, роблять "коридор квітів". Ми прикрашаємо школу кульками та тим, що підготували діти. Для нас, вчителів це свято більше ніж Новий рік. Ми завжди гарно одягнені, веселі, багато пригадуємо".

Костянівська школа № 16, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Костянівська школа № 16, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Цього року, каже Світлана Курочка, святкового настрою немає. Але є мрія — знову зустрічати дітей у своєму класі. Вона має надію, що школу по закінченню війни відбудують.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram