Перший День учителя без школи будуть відзначати вчителі та діти Костянтинівської школи № 16. Влітку цього року росіяни вдарили по будівлі ракетою. У школі продовжують навчатися онлайн 450 дітей. Напередодні Дня вчителя викладачка іноземної мови Світлана Курочка відвідала свій клас в зруйнованій школі.
У Костянтинівській школі № 16 навчати дітей припинили на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року. Вчителька іноземної мови Світлана Курочка, прийшла у свій пустий клас. В ньому вона працювала шість років.
"Якби лиха не сталось, діти б починали у класі навчальний день. Мої колеги вітали б мене кожен ранок і День вчителя не став би виключенням", — каже вчителька Світлана Курочка.
В класі, де колись навчались діти, розкидані книжки, вибиті шибки, розбитий дах. Світлана добре пам'ятає день обстрілу школи:
"Два вибухи одночасно. Це було щось страшне. Ми вже розуміли, що це школа, але ніхто не хотів вірити. Вірили, що, можливо, це промзона, можливо, далі, але не попадання було в школу".
Світлана Курочка згадує свій останній робочий день в школі:
"Ми сказали один одному: "До побачення". Вранці я збиралася на роботу. Ми поснідали з сином. Приблизно о 7:30 зателефонувала директорка школи, сказала, що почалось повномасштабне вторгнення, на роботу не виходимо".
Наразі в Костянтинівські школі № 16 онлайн навчається 450 дітей. Цього року вони вперше не набрали першачків, додає вчителька.
"Батьки з дітьми виїхали. Це нонсенс для нашої школи. Такого ще не було в нашій школі. У нас завжди багато дітей. Це перше свято День вчителя в нашій школі без школи. Якщо подивитися навколо — це жах. Вона просто зруйнована. Жодного вікна, жодних дверей", — додає вчителька.
Світлана каже, до дистанційного навчання вже звикли і вчителі, і діти. Проте, хочеться живого спілкування.
"Всі діти сумують. Я не знаю жодної дитини, яка б не сказала: "Я хочу до школи". Навіть мій син каже, що також хоче до школи", — каже Світлана. Вчителька згадує, як зазвичай проходив День вчителя в її школі:
"Діти, зазвичай, роблять "коридор квітів". Ми прикрашаємо школу кульками та тим, що підготували діти. Для нас, вчителів це свято більше ніж Новий рік. Ми завжди гарно одягнені, веселі, багато пригадуємо".
Цього року, каже Світлана Курочка, святкового настрою немає. Але є мрія — знову зустрічати дітей у своєму класі. Вона має надію, що школу по закінченню війни відбудують.
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