26-річний Святослав Морозюк із міста Ізяслав, що на Хмельниччині, з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Служив на Київському напрямку, де отримав поранення. Наразі чоловік продовжує службу в тилу, у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

В перший день повномасштабного вторгнення, бувши у 24-річному віці, Святослав Морозюк прибув до місцевого військкомату, аби стати на захист України. Втім, каже, отримав відмову. Бо тоді, за словами Святослава, віддавали перевагу чоловікам із досвідом в АТО чи ООС. Тож Святослав Морозюк пішов в тероборону. А менше ніж за тиждень знову навідався до військкомату та був мобілізований. Чоловік потрапив у 109 окрему гірсько-штурмову бригаду. Після навчань його направили на захист Київщини.

Святослав Морозюк під час проходження строкової служби, 2017. Фото: Святослав Морозюк

"Пам’ятаю як вирушили у Київську область. Заходили зі сторони Бучі та Ірпеня. Мали йти вперед, але застрягли у селі Кухарі. Бо для подальшого наступу нам бракувало і людей, і техніки",— згадує військовослужбовець.

Тоді штурмовикам наказали окопатися та тримати оборону у селі Кухарі. Найбільший страх, каже Святослав, в нього викликала російська авіація, яка постійно кружляла над головами. На цих позиціях, розповідає військовослужбовець, 19 березня 2022 року він отримав поранення.

"Ми були тоді на позиції й по нас нанесли авіаудар. То нас просто від того удару закопало в бліндажі",— розповідає Святослав Морозюк.

Святослав Морозюк разом з військовими 109 ОГШБ завантажує допомогу для бійців на Донеччину, 2022. Фото: Святослав Морозюк

Тоді, каже, вижив завдяки побратимам.

"Я тоді постійно втрачав свідомість і вже не розумів де я і що відбувається. Не вистачало дуже кисню. З трьох військових, кого прикопало, нас двоє вижило. Третій хлопець задихнувся через брак кисню",— говорить військовослужбовець.

Святослава евакуювали до лікарні в Івано-Франківськ. У військовослужбовця була контузія з порушенням нервової системи, багато рваних ран, забій колінного суглоба, травми хребта. На лікуванні, каже, був до літа. Потім чоловіка відправили проходити медичну комісію і надали третю групу інвалідності. Після чого Святослава перевели на службу в тилу.

"Єдине, що мені підходило, то працювати у ТЦК, з якого призивався. Зараз працюю оператором з обліку мобілізаційної роботи. Тут я з листопада минулого року й працюю",— розповідає чоловік.

Святослав Морозюк разом із нареченою, 2023. Фото: Святослав Морозюк

Під час роботи у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, каже Святослав, неодноразово стикався з людською агресією.

"Побачив, що людям все одно хто ти та через що пройшов. Вони дивляться на мене поверхово. Тобто, якщо в мене цілі руки та ноги, то не маю права працювати в ТЦК. Оце дратує. У них одне розуміння – якщо втратив кінцівки – то ти хворий. А чи є в тебе порушення зі здоров’ям і які – це їх не цікавить",— розповідає військовослужбовець.

Зараз Святославу Морозюку 26 років. У нього є кохана дівчина, з якою зустрічається три роки. Влітку він зробив їй пропозиції й кохана відповіла "так". Військовослужбовець вірить в перемогу та дуже на неї чекає. Бо, каже, тоді й одразу відгуляють весілля.

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