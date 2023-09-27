Три громади на Волині отримали нові шкільні автобуси на початку навчального цього року. Ними користуються у Рожищенській, Підгайцівській та Локачинській громадах.

Від початку повномасштабного вторгнення у Волинській області було вилучено 63 шкільних автобуси для потреб ЗСУ, — розповіла Суспільному начальниця обласного відділу освіти і науки Наталія Матвіюк.

Діти у селі Новий Загорів чекають на шкільний автобус. Фото: Суспільне Луцьк

У Локачинській громаді 13 закладів загальної середньої освіти, у них навчаються 1 530 учнів. Орієнтовно пів тисячі потребують довезення, каже начальник відділу освіти Тарас Лисенюк. До повномасштабного вторгнення учнів перевозили сімома автобусами, чотири з яких передали на потреби ЗСУ.

У Локачинській громаді пів тисячі дітей потребують довезення до шкіл. Фото: Суспільне Луцьк

На умовах співфінансування 50 % на 50 % з державного та місцевого бюджетів було придбано два шкільних автобуси та закладені гроші на купівлю третього, каже Тарас Лисенюк. Один автобус передали в Бубнівській ліцей минулого навчального року, цього року придбали шкільний автобус для учнів Старозагорівського ліцею.

"Ще один автобус плануємо купити в опорний заклад середньої загальної освіти, Локачинський ліцей", — каже начальник відділу освіти.

Начальник відділу освіти Локачинської громади Тарас Лисенюк. Фото: Суспільне Луцьк

Новим шкільним автобусом добираються з навколишніх сіл учні Старозагорівського ліцею Локачинської громади. Щодня шкільний автобус довозить до навчального закладу 68 дітей з сіл Защитів, Низькі Цевеличі, Хорів і Новий Загорів, — каже вихователька Раїса Політило, яка супроводжує школярів.

Вихователька Раїса Політило стежить за безпекою дітей в автобусі. Фото: Суспільне Луцьк

Водій автобуса Олег Матвіюк каже, що робочий день розпочинається о 7:30, курсує за трьома маршрутами, після шостого та сьомого уроків везе учнів до дому. Впродовж дня водій наїжджає 67 кілометрів.

Водій шкільного автобуса Олег Матвіюк. Фото: Суспільне Луцьк

Директор навчального закладу Ігор Яцюк говорить, що у ліцеї навчається 148 дітей, половина з яких їздить шкільним автобусом. Цим же транспортом до роботи приїздять педагоги з навколишніх сіл.

Директор Старозагорівського ліцею Ігор Яцюк. Фото: Суспільне Луцьк

Класна керівниця п'ятого класу Віта Костючко говорить: має 23 учні, вісім з яких живуть у сусідніх селах, до ліцею дістаються шкільним автобусом, діти на уроки не запізнюються.

"Автобус — це зручне пересування, це безпечне пересування, тому що пускати зараз дітей пішки у воєнний стан, досить небезпечно", — каже вчителька.

Вчителька Віта Костючко. Фото: Суспільне Луцьк

Учень дев’ятого класу Іван Пельц розповідає, що після шостого або сьомого уроків, залежно від розкладу, шкільним автобусом швидко повертається до дому, робить уроки, допомагає мамі по господарству та встигає сходити з друзями на рибалку. Хлопець додає: якби ходив до школи пішки, вільного часу було б менше, а втоми від дороги — більше.

Зі слів начальниці обласного управління освіти Наталії Матвіюк, протягом минулого навчального року в область доставили 17 шкільних автобусів. У 2023 році була субвенція з державного бюджету на закупівлю ще 26, наразі існує потреба у 40 шкільних автобусах.

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