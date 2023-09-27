Сьогодні, 30 вересня, у Вінниці вперше проходить благодійний фестиваль "Ветеран-кухар з нуля". Захід зорганізували на площі Фонтанній у Центральному міському парку. Там в приготуванні традиційних українських страв змагаються ветерани ЗСУ та їхні рідні.

Готові кулінарні вироби "кухарі" продають гостям фестивалю за донати. Усі виручені гроші спрямують на тактичну медицину, генератори та обігрівачі для військових.

"Такий фестиваль перший навіть в Україні. Ідея виникла після участі у різних фестивалях, де побачили великий попит на польову кухню. Людям це подобається. Вирішили також організувати такий фестиваль, але для ветеранів та їхніх родин. Залучити їх, щоб трішки адаптувати у соціумі, щоб вони могли попрацювати в команді, познайомитися з учасниками, побути разом зі своїми родинами", – розповіла Суспільному організаторка заходу від ГО "Подільський Гарт" Надія Кузнєцова.

Фото: Суспільне Вінниця

Окрім ветеранів та їхніх рідних, участь у фестивалі взяли також діючі військові ЗСУ. Загалом – 30 учасників, який розділили на 5 команд.

"Спочатку ми сформували команди. Було жеребкування, до якої із команд кожен буде відноситися. В одній команді бере участь три родини. Потім кожна команда витягнула свою страву. І ці страви вони сьогодні готують. У всіх однакова кількість страв та однакова кількість порцій. Яка команда продасть більше страв і вилучить більше коштів, та переможе. Буде три призових місця", – пояснила Надія Кузнєцова.

Фото: Суспільне Вінниця

За її словами, переможці отримають призи від спонсорів. Це побутова техніка різні набори для кухні, постільні набори, пледи.

Фото: Суспільне Вінниця

Аби усе було чесно, для усіх команд поставили фіксовану суму-донат за страви. Усі виручені гроші підуть на допомогу ЗСУ.

"Якщо кожен обиратиме вартість їжі сам, буде не чесно виборювати місце. Тому вирішили поставити фіксовану вартість. Це п'ятдесят 50 гривень за першу страву та сто – за другу".

Окрім учасників, які беруть участь у змаганні, долучилися ще сім команд.

"Це інші громадські організації та благодійні фонди ,які вирішили допомогти і виставили свої польові кухні. Вони готують страви за своїм бажанням та самі купують продукти. Тоді як на локаціях, де готують ветерани – усі продукти та інвентар закупили за допомогою спонсорів", – повідомила організатор.

Фото: Суспільне Вінниця

Готували на фестивалі традиційні українські страви: борщ, пампушки, банош, рибну юшку, картопляне п'юре, булгур та інші страви. Команді номер 3 випали: суп харчо, "картопля по-уланівськи", крильця, овочева нарізка та узвар.

"Маємо кілька секретних інгредієнтів, які додали у суп. Тому він був гостренкий, пікантний. Крильця додатково маринували з чорним часником. Кожен узяв свій процес, за який відповідав. Але все це було колективно. Така синергія, якою навіть не потрібно було керувати. Усі швиденько один під одного підлаштувалися. У нас була найдовша черга й усі злагоджено працювали", – розповів про свою команду ветеран АТО Володимир Скосогоренко.

У 2014-2015 роках чоловік служив на Луганщині помічником гранатометника у 3 батальйоні оперативного призначення. Після кількох контузій і травми ноги звільнився із ЗСУ. Нині волонтерить та розвиває часниковий бізнес, який заснував разом із побратимами. У фестивалі взяв участь, щоб допомогти ветеранам та побратимам, що нині на фронті.

"Тут є нові ветерани, які нещодавно демобілізувалися. Необхідно ділитися своїм досвідом, щоб вони потрохи соціалізувалися через інших ветеранів, які уже це пройшли. Також зустрів побратимів. Тут є хлопці, з яким служив у 2014 - 2015 роках. Ну і основна мета – допомогти", – каже Володимир.

Фото: Суспільне Вінниця

У майбутньому фестиваль, каже Надія Кузнєцова обов'язково планють повторити.

"Я гадаю нам все вдалося. Я бачу посмішки людей, задоволених ветеранів, як вони у команді й дружньо готують. Вони познайомилися, один за одним, як бджілки працюють. Я гадаю, що цей фестиваль має жити далі", – переконана Надія Кузнєцова.