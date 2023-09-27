На Черкащині о 9:00 1 жовтня відбудеться загальна хвилина мовчання. Керівник ОВА Ігор Табурець просить кожного доєднатися і схилити голову, а водіїв — зупинитися.

1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць, християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці.

"Закликаю завтра о 9:00 на хвилину полишити недільні клопоти, зупинитися, щоб мовчанням вшанувати подвиг українців, які загинули, захищаючи нашу державу. Закликаю кожного і кожну долучитися до цієї ініціативи, яку започаткував президент України Володимир Зеленський", — повідомив керівник ОВА.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України