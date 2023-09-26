У Сокалі, що на Львівщині, реалізували проєкт сплаву на байдарках річкою Західний Буг. Це перший активний сезон туризму після карантину, пов'язаного із СOVID-19, та початку повномасштабного вторгнення.

Про це Суспільному радниця голови Червоноградської районної ради Галина Крук.

Голова Сокальського товариства просвіта Ігор Дацюк розповів про пам’ятку архітектури, яку можна побачити сплавляючись на байдарках Західним Бугом.

"На жаль, руїни комплексу монастир Бернардинів, який збудували у 1619 році. У Другій світовій війні наші сусіди поляки відвідували цей комплекс монастиря, який славився своєю чудотворною іконою сокальської Матері Божої", — говорить Ігор Дацюк.

Руїни комплексу монастир Бернардинів. Фото: Суспільне Львів

Наступна зупинка — у давньому селі Скоморохи.

"Тут можна дуже гарно відпочити. Тут пам’ятки історії культури, можна скуштували нашу традиційну регіональна смачну галицьку кухню", — говорить голова сокальського товариства "Просвіта".

Наразі сезон сплаву завершується, за словами радниці голови Червоноградської районної ради Галини Крук, яка займалася впровадженням цього туристичного проєкту, цьогоріч тут сплавлялись близько п’яти сотень людей.

"Орім того, що можна просто відпочивати на Бузі, можна робити різні екологічні рейди, можна проводити реабілітацію. Цього року найчастішими клієнтами були родини ВПО, також родини військових", — говорить Галина Крук.

Сплав на байдарках річкою Західний Буг. Фото: Суспільне Львів

За словами Галини Крук, цього року завершили технічну реалізацію проєкту. Наразі закупили обладнання, збудували спеціальні приміщення та розробили маршрут.

"Фактично ми 165 кілометрів маршруту розбили на 7 частин. 7 денних відрізків, які можна пропонувати туристу", — каже Галина Крук.

"В об'єктиві: Львівщина" — проєкт управління туризму та курортів Львівської ОВА.

"За підсумками перерозподілу грошей за перше півріччя, ми заклали в Червоноградському районі розвиток і створення такого туристичного маршруту з муралами, створення муралів. За підсумками буде створено туристичний маршрут", — говорить керівник обласного управління туризму Тарас Лозинський.

Туристичний маршрут з муралами Червоноградському районі планують презентувати до кінця листопада 2023 року.