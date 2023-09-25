Історія 21-річного командира танка, який воює на Запорізькому напрямку

21-річний військовослужбовець на позивний Фенікс – командир танка, який штурмує позиції росіян на Запорізькому напрямку. Воює військовослужбовець у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. З початку року Фенікс отримав три нагороди, одна з них – від президента України.
Йому 21 рік, втім, на контракті служить з 18. Військовослужбовець на позивний Фенікс родом з Рівненської області. Каже: з дитинства знав, що буде військовим:
В мене брат воює з 2014 року. Він мене надихнув піти, я хотів так само як і він воювати, щось попробувати цікавіше у своєму житті.
Фенікс згадує: від початку повномасштабної війни був водієм "ЗІЛу", а вже згодом здобув навички навідника.
"Я вчився на навідника, але через війну нас порозкидали по бригадах і я недовчився. Я хотів навідником бути, я просто не встиг, але я вже став їм, але трішки пізніше. Мене вивчила одна людина прекрасна, позивний Продюсер і з цього все почалося. Я ніколи до цього не мав справи з такою технікою і трішки страшнувато було, але потрішки, потрішки пішло все", – розповідає військовослужбовець.
Зараз Фенікс воює на Запорізькому напрямку, до цього – на Херсонському та Донецькому. Танкіст згадує, що у боях на Херсонщині весь час штурмували російські позиції. Так, за день вистрілювали до 150 снарядів з танка:
"Був контакт і на Херсоні – 870 м, був контакт і 100 м, на Соледарі був контакт у 10 – 5 м, бо вони біля нас бігали, біля машини, тікали, різна відстань буває".
Найзапекліші бої, каже Фенікс, були під Соледаром:
"Попали в нас із ПТРК (ред. протитанкова керована ракета), в нас захист спрацював – динамічний захист, який стоїть на машині, але танк не міг продовжувати рух, бо відірвало і катки, і гусянку, треба було полишати машину. Тоді було найцікавіше, бо адреналін грав і розумієш, що ти дуже близько, що ти не в танку, ти як піхота, але все було добре".
Після боїв під Соледаром Фенікс став командиром чеського Т-72Фото: ВікіпедіяЧеська модифікація радянського основного бойового танка Т-72М, що є експортним варіантом Т-72А., на якому працює й нині. Відтепер несе відповідальність не лише за операцію та екіпаж, а й за техніку:
"Перед боєм треба обговорити всі ситуації, всі — як хороші, так і найгірші, щоб наперед можна було підготуватися, так сказати. Танк – це найстрашніша машина, зброя, але є ще така думка, що танк всі хочуть знищити – це також не йде з голови, але все одно, ти розумієш, що ти в броні й шанс, що щось трапиться таке дуже погане – дуже маленький, тобто почуваю себе впевненим".
З початку року Фенікс отримав три нагороди: "За мужність третього ступеня" від президента, незламним героям російсько-української війни та за розвиток Запорізького краю.
"В першу чергу – це завдяки побратимам, вони мені допомагали, вчили, вони мене з нуля навчили всього і дуже багато порад давали".
Фенікс каже: як працювати на чеському Т-72 вже знає, відтепер хоче опанувати танки Leopard 2Фото: ВікіпедіяНімецький основний бойовий танк третього покоління, Challenger 2Фото: ВікіпедіяОсновний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії та M1 AbramsФото: ВікіпедіяОсновний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів, який названо на честь генерала Крейтона Абрамса, колишнього начальника штабу Армії США і командувача збройними силами США у В'єтнамі з 1968 по 1972 рік.