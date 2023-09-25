Історія 21-річного командира танка, який воює на Запорізькому напрямку

21-річний військовослужбовець на позивний Фенікс – командир танка, який штурмує позиції росіян на Запорізькому напрямку. Воює військовослужбовець у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. З початку року Фенікс отримав три нагороди, одна з них – від президента України.

Йому 21 рік, втім, на контракті служить з 18. Військовослужбовець на позивний Фенікс родом з Рівненської області. Каже: з дитинства знав, що буде військовим:

В мене брат воює з 2014 року. Він мене надихнув піти, я хотів так само як і він воювати, щось попробувати цікавіше у своєму житті.

Фенікс згадує: від початку повномасштабної війни був водієм "ЗІЛу", а вже згодом здобув навички навідника.

Військовослужбовець ЗСУ на позивний "Фенікс". Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я вчився на навідника, але через війну нас порозкидали по бригадах і я недовчився. Я хотів навідником бути, я просто не встиг, але я вже став їм, але трішки пізніше. Мене вивчила одна людина прекрасна, позивний Продюсер і з цього все почалося. Я ніколи до цього не мав справи з такою технікою і трішки страшнувато було, але потрішки, потрішки пішло все", – розповідає військовослужбовець.

Зараз Фенікс воює на Запорізькому напрямку, до цього – на Херсонському та Донецькому. Танкіст згадує, що у боях на Херсонщині весь час штурмували російські позиції. Так, за день вистрілювали до 150 снарядів з танка:

"Був контакт і на Херсоні – 870 м, був контакт і 100 м, на Соледарі був контакт у 10 – 5 м, бо вони біля нас бігали, біля машини, тікали, різна відстань буває".

Військовослужбовець ЗСУ на позивний "Фенікс". Фото: Суспільне Запоріжжя

Найзапекліші бої, каже Фенікс, були під Соледаром:

"Попали в нас із ПТРК (ред. протитанкова керована ракета), в нас захист спрацював – динамічний захист, який стоїть на машині, але танк не міг продовжувати рух, бо відірвало і катки, і гусянку, треба було полишати машину. Тоді було найцікавіше, бо адреналін грав і розумієш, що ти дуже близько, що ти не в танку, ти як піхота, але все було добре".

Вистріл танку по російським позиціям. Фото: особистий архів військовослужбовця на позивиний "Фенікс"

Після боїв під Соледаром Фенікс став командиром чеського Т-72, на якому працює й нині. Відтепер несе відповідальність не лише за операцію та екіпаж, а й за техніку:

"Перед боєм треба обговорити всі ситуації, всі — як хороші, так і найгірші, щоб наперед можна було підготуватися, так сказати. Танк – це найстрашніша машина, зброя, але є ще така думка, що танк всі хочуть знищити – це також не йде з голови, але все одно, ти розумієш, що ти в броні й шанс, що щось трапиться таке дуже погане – дуже маленький, тобто почуваю себе впевненим".

Нагородження військовослужбовця на позивний "Фенікс". Фото: особистий архів військовослужбовця"Фенікса"

З початку року Фенікс отримав три нагороди: "За мужність третього ступеня" від президента, незламним героям російсько-української війни та за розвиток Запорізького краю.

Орден, який вручили військовослужбовцю на позивний "Фенікс". Фото: особистий архів військовослужбовця"Фенікса"

"В першу чергу – це завдяки побратимам, вони мені допомагали, вчили, вони мене з нуля навчили всього і дуже багато порад давали".

Фенікс каже: як працювати на чеському Т-72 вже знає, відтепер хоче опанувати танки Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams.

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