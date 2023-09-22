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"Війна торкнеться кожного": артист полтавського театру Богдан Чернявський, який служить у ЗСУ
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"Війна торкнеться кожного": артист полтавського театру Богдан Чернявський, який служить у ЗСУ

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Богдан Чернявський
Богдан Чернявський. Фото: Суспільне Полтава

Заслуженого артиста України Богдана Чернявського у серпні 2023-го мобілізували до лав ЗСУ. В інтерв’ю Суспільному він розповів про опанування військової справи, зіграні ролі військовослужбовців, мистецькі волонтерські проєкти в період повномасштабного вторгнення та культурну диверсію всередині країни.

"Усі проєкти, у яких мені довелося вдягати військову форму, вони ніби внутрішньо десь до чогось мене готували. Зніматися в кадрі, бути разом зі справжніми військовими – це відчуття, що ти маєш якийсь борг перед ними, навіть як актор, який ніби-то допомагає, робить цей мистецький продукт задля того, щоб він і мотиваційним цілям служив, але оце відчуття було. Звісно, я йшов на це свідомо, розумів, що це потрібно робити. І якесь передчуття того, що ти можеш змінити цю форму в плані того, що форма залишиться, але ти свою акторську сутність зміниш на сутність воїна, воно було, чесно скажу, ще рік тому".
Артист полтавського театру Богдан Чернявський, який служить у ЗСУ
Чернявський в ролі Симона Петлюри у виставі "Підіймайся і йди". Фото надане О. Чернявською

У травні 2023 року, розповідає Богдан Чернявський, він став режисером, сценаристом і актором мистецького проєкту композитора Геннадія Туксішвілі та письменника Андрія Дзюби "Підіймайся і йди".

"Ми зрозуміли, що ми виходимо на повноформатну, незвичну, сучасну, абсолютно потрібну сьогоднішньому, особливо молодому поколінню українців виставу. Яка і історична, і мотиваційна. Там мені довелося історичний образ втілювати Симона Петлюри. Це теж відповідальність. Значить ти маєш відповідати, у тому числі, якщо такий виклик настав, він чогось від тебе вимагає. Я хотів би, щоб наша вистава продовжувала жити. Я готовий, навіть як військовослужбовець, брати в ній участь як актор"
"Війна торкнеться кожного": артист полтавського театру Богдан Чернявський, який служить у ЗСУ
Моновистава "Otvetka@UA" в Парижі. Режисер Богдан Чернявський, акторка Ольга Чернявська. Фото надане О. Чернявською

Режисерську моновиставу Богдана Чернявського за п’єсою Неди Неждани "OTVETKA@UA", присвячену оперному співакові Василеві Сліпаку, який 2016 року загинув, захищаючи Україну, за час повномасштабної війни показали 18 разів в Україні та за кордоном. Зокрема, у Парижі на сцені, на якій співав Сліпак.

Богдан Чернявський, який служить у ЗСУ
Богдан Чернявський збирає волонтерську допомогу для свого батальйону. Фото: Facebook Б.Чернявський
"Опинивсь у війську, я спілкуюся з побратимами, там є люди і зі східної частини. І от я з одним воїном спілкуючись, він мені розповів свою історію. Бо я зараз збираю деякі матеріали, хочеться чимось насититися. І от Сергій хоче звільнити рідне місто, воно зараз окуповане. Але два його рідних брати зараз воюють на боці агресора. Я коли з ним говорив, зазирав у його очі. І згадав про ««OTVETKA@UA», розказав йому коротко сюжет. І він заплакав. Кремезний дядько, готовий воювати, в тому числі і проти рідних братів, заплакав. Я тільки навчаюся військовій справі, вона займає багато часу, але щось я собі занотовую, щось десь записую в телефон. Від творчості нікуди. Вона має бути навіть в тих умовах, в яких я зараз існую".

Більше — дивіться в інтерв’ю Суспільного.

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