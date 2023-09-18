Історія Олени Немашкало із Харкова, яка розпочала в Опішні бізнес

Переселенка із Харкова Олена Немашкало відкрила в селищі Опішня на Полтавщині майстерню, де надає перукарські та інші послуги краси. Перед цим жінка пройшла навчання у міжнародній організації та отримала стартовий перукарський набір.

Олена Немашкало живе в Опішні, сюди приїхала з Харкова на початку березня 2022-го. В селищі Олена з родиною оселилися у родичів.

Олена Немашкало із Харкова. Фото: Суспільне Полтава

"Це було неочікувано, це було дуже страшно. Ми жили на восьмому поверсі, дитина була ще менша. І в перший день бігли в ті підвали, які були закриті, які зовсім були не підготовлені. Сиділи там покусані клопами і блохами"

В Опішні 37-річна жінка почала працювати перукарем та майстром перманентного макіяжу, бо мала навички та знання. Спочатку, каже, працювала вдома у бабусі.

Олена Немашкало в Опішні. Фото: Суспільне Полтава

"Мені завжди хотілося працювати у б’юті-сфері, але так якось виходило, то одна робота, то декрет, щось не виходило у мене туди. А потім я закінчила курси перманенту і встигла попрацювати в салоні. Час іде і думаю: як я можу тут себе застосувати? І я почала пробувати те, що я там пробувала, це перманентний макіяж"

На Полтавщині жінка закінчила безплатне навчання у сфері перукарства від благодійної організації та орендувала кабінет. Рідні, каже, спочатку не підтримали.

"Сказали: «Пробуй», хоча не вірили, сказали: «Кому воно тут в селі буде потрібне?». Перманент він у місті коштує більше грошей, а тут хоча б як-небудь, хоча б почати. І мені казали: «Як? Хто буде за які гроші це робити? Воно тут непотрібне». Кажу: «У мене для цього все є, я спробую».

Олена Немашкало із Харкова, яка розпочала в Опішні бізнес. Фото: Суспільне Полтава

Нині жінка працює за символічну ціну, а військових стриже безплатно.

"Коли приходять військові, я їм кажу: «Я вас безплатно (пострижу – ред.), просто мені приємно, що я це роблю, я отримую задоволення від самої праці. А ви, кажу, до мене ще прийдете живі і здорові».

Зараз Олена працює без вихідних.

"В Опішні я вже за цей час звикла, я вже як вдома, мені тут спокійно. Якщо тоді це був шок, і ми всі були на валер’янці, то зараз, чесно, кажучи, мені туди навіть не хочеться їхати. Хоч там і мій дім, я просто настільки вже дорожу оцим спокоєм і життям, і спокоєм дитини, що на даний момент я туди не готова їхати"

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