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Грають в ігри, фарбують спортмайданчик: у Тернополі проводять проєкт "Вибери життя"
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Грають в ігри, фарбують спортмайданчик: у Тернополі проводять проєкт "Вибери життя"

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Грають в ігри, фарбують спортмайданчик: у Тернополі проводять проєкт &quot;Вибери життя&quot;
Проєкт "Вибери життя". Фото: Суспільне Тернопіль

В Тернополі у 12 школі проводять соціальний проєкт "Вибери життя" для дітей та молоді. Загалом його відвідують приблизно 180 дітей. Про це розповів співорганізатор проєкту в Україні Сергій Кооп.

Чоловік каже, для групи від 7 до 13 років організовують ігри, танці та співи, а старші – фарбують спортмайданчик і допомагають облаштовувати укриття.

Проєкт "Вибери життя"
Учасники проєкту фарбують спортмайданичк. Фото: Суспільне Тернопіль

На спортмайданчику дванадцятої школи відбувається "велика гра". Її для дітей організували під час соціального проєкту "Вибери життя". Семирічний Олег Сало пояснює правила гри.

"Треба спіймати лідера, забрати в нього хвостик. У кого буде більше хвостів – той виграє подарунок".

учасник проєкту "Вибери життя"
Олег Сало. Фото: Суспільне Тернопіль

Учениця 12 школи Марія Смоляк також бере участь в проєкті. Дівчина допомагає організаторам.

"Сьогодні розпочався день з активних дітей. Ми робили зарядку. Дітям дуже сподобалося. Ми стараємося, щоб їм сподобалося це все. Потім ми почали співати пісні. Ми зіграли сценку і нам треба було знайти паролі. Діти бігали, скакали".

учениця
Марія Смоляк. Фото: Суспільне Тернопіль

Дитяча програма триває протягом першої половини дня, а ввечері організатори проводять роботу з молоддю.

Діти фарбують спортмайданчик
Учасники проєкту фарбують бруси. Фото: Суспільне Тернопіль

Одинадцятикласниця Софія Куліч фарбує бруси на спортмайданчику.

"Мені подобається. Я просто люблю запах фарби і сонце теж дуже сильно люблю. Ввечері в нас буде молодіжна зустріч. Ми тут будемо грати в різні ігри, волейбол".

Учениця
Софія Куліч. Фото: Суспільне Тернопіль

Організатор Сергій Кооп розповів про мету проєкту.

"Назва проєкту "Вибери життя", бо ми хочемо, щоб люди жили справжнім життям. Життям, яке дає тільки Бог. Сьогодні у нас залучена наша волонтерська громада. Це чотирнадцять людей. Ми прийшли на стадіон дванадцятої школи на мікрорайоні Дружба і фарбуємо дитячий майданчик. Носимо пісок, щоб закласти вікна, щоб було бомбосховище. Хочемо облагородити наш мікрорайон".

організатор
Сергій Кооп. Фото: Суспільне Тернопіль

Проєкт "Вибери життя" співпрацює з різними церквами і навчальними закладами. Його фінансують шляхом волонтерських організацій та добровільних пожертв.

Проєкт "Вибери життя"
Учасники проєкту. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами організаторів, цього року у Тернополі його учасниками стали приблизно 180 дітей.

Діти грають в ігри
Учасники проєкту"Вибери життя". Фото: Суспільне Тернопіль

Автор: Максим Скасків

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