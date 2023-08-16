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На Херсонщині окупанти РФ заборонили людям переміщатися між тимчасово окупованими Голою Пристанню та Кінбурнською косою
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На Херсонщині окупанти РФ заборонили людям переміщатися між тимчасово окупованими Голою Пристанню та Кінбурнською косою

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Російські військові
Російські військові у Волновасі на Донеччині, 11 квітня 2022 року, фото: Getty Images

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вони заборонили цивільним переміщатися між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

За його даними, війська РФ проводять масові обшуки будинків місцевих жителів та перевіряють телефони. Основну увагу приділяють людям, які мають сім-картки українських операторів.

Раніше Генштаб повідомив, що у тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Олешківської громади Херсонської області російські військові знімають пропагандистське відео під назвою "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури”.

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