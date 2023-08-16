На Луганщині 15 серпня 2023 року загинув військовослужбовець з Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, Михайло Нагорняк. Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Михайло Нагорняк народився 19 серпня 1964 року. Жив у селі Красна.

На війні служив головним сержант-командиром взводу радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та захисту.

Михайло Нагорняк загинув у результаті мінометного обстрілу РФ в селі Діброва Кремінської міської громади, що на Луганщині.

"Вірний присязі Михайло мужньо боровся, ніколи не нарікав на всі складнощі війни й віддав за свою Україну найцінніше — власне життя. Саме таким щирим, хоробрим та відважним був і залишається в серцях рідних людей наш герой", — пише Зіновій Андрійович.

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