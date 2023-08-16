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На Волині на тиждень обмежили проведення масових заходів
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На Волині на тиждень обмежили проведення масових заходів

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На території Волинської області тимчасово обмежать проведення масових заходів. Заборона діятиме з 19 по 25 серпня.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, — повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Йдеться про обмеження в проведенні масових релігійних заходів у вигляді походів та демонстрацій у Волинській області", — зазначив голова ОВА.

Як зазначили на сайті адміністрації, у рішенні також йдеться про скасування (або перенесення) будь-яких масових заходів та навчання в освітніх закладах.

Також на засіданні Ради оборони області вирішили залучити до підтримки в облаштуванні фортифікацій на лінії розмежування територіальні громади області і продовжили заборону полювання на період воєнного стану.

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