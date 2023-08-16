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У Житомирі на кар'єрі виявили звалище промислових відходів — шукають власника і порушників
ЕКОЛОГІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Житомирі на кар'єрі виявили звалище промислових відходів — шукають власника і порушників

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Звалище промислових відходів на другому Силікатному кар'єрі
Звалище промислових відходів на другому Силікатному кар'єрі. Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

У Житомирі в районі другого Силікатного кар’єру виявили звалище промислових відходів — будівельних, відходів каменеоборобки та швейного виробництва. Міська рада звернулася до поліції та екоінспекції, аби встановити власника та покарати порушників.

Коментуючи Суспільному цю ситуацію, начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради Поліна Червінська розповіла, що сміття працівники їхнього відділу виявили під час одного з рейдів по кар'єрах.

"Рейдово виїжджали по місту, дивилися, яка ситуація біля кар’єрів, і знайшли таке стихійне сміттєзвалище. Бачимо, що це промислові відходи — відходи будівництва, каменеобробки, заскладована пульпа. Якщо далі пройти, там ще є швейні відходи якогось швейного чи в’язального виробництва", — каже Поліна Червінська.

У Житомирі на кар'єрі виявили звалище промислових відходів — шукають власника і порушників
Поліна Червінська. Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

У Житомирі на кар'єрі виявили звалище промислових відходів — шукають власника і порушників
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

У Житомирі на кар'єрі виявили звалище промислових відходів — шукають власника і порушників
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

Місцевий рибалка Іван розповідає, що часто ходить через сміттєзвалище. Спостерігає, каже, як щоразу з’являються нові гори промислового сміття.

"Коли закінчаться гаражі, там зараз нове звалище. Кар’єр ось там, бачите, де силікатний завод, а перед кар’єром там мерво роблять зараз", — говорить Іван.

У Житомирі на кар'єрі виявили звалище промислових відходів — шукають власника і порушників
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

У Житомирі на кар'єрі виявили звалище промислових відходів — шукають власника і порушників
Житомир, 16 серпня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

За словами Поліни Червінської, міська влада направила запит на поліцію, аби знайти власника відходів, який завдає шкоду навколишньому середовищу.

"Щоб знайти того, хто має це прибрати, маємо знайти власника. Тому і направлено запит нашій поліції — у них є певні повноваження, вони можуть проводити слідчі дії спільно із екологічною інспекцією і нараховувати збитки, відкривати кримінальне провадження щодо заподіяної шкоди навколишньому природному середовищу", – говорить Поліна Червінська.

У коментарі Суспільному речниця Поліції Житомирщини Олена Потопальська розповіла, що нині працівники поліції проводять перевірку у цій справі.

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