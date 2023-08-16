16 серпня під час пожежі в Калуші, що на Івано-Франківщині, рятувальники евакуювали з будинку 11 людей. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Інформація про займання на вулиці Лесі Українки на лінію "101" надійшла о 16:57.

Фото: Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

На місце події виїхали рятувальники з Калуша. Вони з'ясували, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового будинку.

"Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники евакуювали із сусідніх квартир житлового будинку 11 мешканців", — йдеться у повідомленні.

О 17:16 пожежу ліквідували. Травмованих немає.

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