У Миколаївській області громадська організація "Центр навчання й освіти дорослих "Південь" завершила навчальний курс "Надання домедичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій". Курс тривав із 17 квітня по 15 серпня 2023 року у рамках проєкту "Термінова підтримка громадянського суспільства та ЗМІ у відповідь на війну в Україні".

Про це кореспондентам Суспільного розповіла керівниця проєкту "Термінова підтримка громадянського суспільства та ЗМІ у відповідь на війну в Україні" Ірина Баєва.

У проєкті взяли участь 12 населених пунктів у дев'яти громадах Миколаївської області. Близько 250 учасників навчались за трьома програмами: як зупиняти кровотечу, з базової підтримки життя та домедичної допомоги в умовах війни. До проєкту були залучені Галицинівська, Первомайська, Шевченківська, Мішково-Погорілівська, Радсадівська, Березнегуватська, Баштанська, Вознесенська, Новобузька громади.

"Навіть деокуповані території ще заміновані, і ми не застраховані, ракети літають скрізь. Хвилина може врятувати життя. У громадах всі були зацікавлені у курсах. Нас зустрічали з блокнотами і ручками, наче буде лекція. А ми напрацьовували навички, практика. Ці методики дуже насичені і викласти за один день нереально, хотілось дати базу, але потім у нас були запити інше спробувати", — розповіла Ірина Баєва.

Головна мета проєкту — залучити більше жителів деокупованих та прифронтових громад у Миколаївській області до здобуття знань і вмінь з надання домедичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій.

Навчання у громадах організатори проєкту планують продовжити, каже Ірина Баєва, але більше попрацювати із сімейними лікарями, вчителями, також охопити більше громад.

ГО "Центр навчання і освіти дорослих "Південь" з початку повномасштабного вторгнення запровадив навчальні програми з надання домедичної допомоги. Для України це має бути системна робота, говорить голова громадської організації Віктор Сікаленко.

"Один раз пройти курс, це не означає, що засвоїв. Потрібні повторення. Ми отримали гроші на організацію 20 навчальних курсів, щоб волонтери, представники сільських, міських рад навчились. До того, одним із компонентів нашого проєкту є те, щоб органи місцевого самоврядування виділяли гроші на підвищення кваліфікації, наприклад, для вчителів або медпрацівників. Або для навчання дітей, наприклад, у класах безпеки", — зауважив Віктор Сікаленко.

Індивідуальна аптечка. Фото: Віктор Сікаленко/Facebook

У рамках цього проєкту деякі громади вже розробили власні стратегії навчання жителів громад та представників певних галузей з домедичної допомоги.

"У Новому Бузі створений дорадчий орган — робоча група з безпеки та відновлення. На її засіданні був презентований проєкт щодо створення Центру з безпеки молоді та дітей, де одним із курсів була б домедична допомога", — додав пан Віктор.

Навчання з домедичної допомоги актуальне і в мирний час, а в умовах війни врятувати життя — це пріоритет, говорить заступниця голови Баштанської міської територіальної громади Світлана Євдощенко. У липні 2023 року курс відбувся для жителів громади.

"У навчанні взяли участь робоча група з соціальної згуртованості та безпеки, представники закладів освіти. Ми плануємо в разі облаштування простіших укриттів запровадити змішану форму навчання, і такі навички повинні бути у всіх, тим паче у працівників освіти, які працюватимуть з дітьми", — розповіла заступниця голови Баштанської міської територіальної громади.

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