Кримській татарці Леніє Умеровій, яку заарештували у Росії за звинуваченням у шпигунстві та залишили під вартою до 6 жовтня, росіяни призначили судово-психіатричну експертизу. Вона також написала листа Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомив Суспільному Крим її брат Азіз Умєров.

“Нам стало відомо, що відносно неї призначена судово-психіатрична експертиза. Про форми, методи і спосіб проведення нам нічого не відомо, оскільки, повторюсь, справа є засекречена, вона під грифом “таємно”. І з адвоката взята розписка про нерозголошення будь-яких відомостей, що стосуються кримінальної справи”, - сказав він.

За словами Умерова, стан здоровʼя у Лєніє задовільний. В своєму останньому листі родині вона звернулась до Президента України, в якому розказала про себе і висловила підтримку українській державі в складний час.

Відповідний лист розмістив її брат на своїй сторінці у Facebook.

“Наразі після отримання цього листа, я його одразу опублікував. Відмитив відповідних осіб, які спілкуються з паном Володимиром Олександровичем. А щодо його подальшого направлення поштою або електронною поштою, ці варіанти ми будемо розглядати", - сказав він у коментарі Суспільному Крим.

Що відомо про Леніє Умерову