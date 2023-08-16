Кримській татарці Леніє Умеровій, яку заарештували у Росії за звинуваченням у шпигунстві та залишили під вартою до 6 жовтня, росіяни призначили судово-психіатричну експертизу. Вона також написала листа Президенту України Володимиру Зеленському.
Про це повідомив Суспільному Крим її брат Азіз Умєров.
“Нам стало відомо, що відносно неї призначена судово-психіатрична експертиза. Про форми, методи і спосіб проведення нам нічого не відомо, оскільки, повторюсь, справа є засекречена, вона під грифом “таємно”. І з адвоката взята розписка про нерозголошення будь-яких відомостей, що стосуються кримінальної справи”, - сказав він.
За словами Умерова, стан здоровʼя у Лєніє задовільний. В своєму останньому листі родині вона звернулась до Президента України, в якому розказала про себе і висловила підтримку українській державі в складний час.
Відповідний лист розмістив її брат на своїй сторінці у Facebook.
“Наразі після отримання цього листа, я його одразу опублікував. Відмитив відповідних осіб, які спілкуються з паном Володимиром Олександровичем. А щодо його подальшого направлення поштою або електронною поштою, ці варіанти ми будемо розглядати", - сказав він у коментарі Суспільному Крим.
Що відомо про Леніє Умерову
- З грудня 2022 року влада РФ протиправно утримувала 25-річну кримську татарку Леніє Умерову, на яку склали низку адмінпротоколів. Першого разу нібито вона не віддавала документи, потім нібито вона не віддавала телефон, а далі два за те, що вона "не виходила з машини та чинила опір".
- Суспільне Крим поспілкувалося з братом Леніє – Азізом Умеровим. Він розповів історію молодшої сестри, яку РФ засудила лише за наявність українського паспорта та відмову в російському.
- Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник назвала підстави для постійних подовжень термінів перебування кримської татарки Леніє Умерової в ізоляторі на території РФ. Також правозахисниця назвала шляхи, які допоможуть звільнити дівчину від окупантів та повернути додому.
- 5 травня Лефортовський райсуд Москви заарештував кримську татарку Леніє Умерову, яку росіяни незаконно утримували за ґратами впродовж 5 місяців у Північній Осетії. Захист Леніє Умерової планує оскаржити міру запобіжного заходу.
- 30 червня громадянці України Леніє Умеровій Лефортівський суд у Москві продовжив термін утримання під вартою до 4 жовтня 2023 року.
- 4 липня Московський міський суд залишив під вартою кримську татарку Леніє Умерову, яку заарештували у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Вона залишиться під вартою щонайменше до 4 жовтня.