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"В соцмережах підтримувала дії російської армії". На Закарпатті судитимуть жінку
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"В соцмережах підтримувала дії російської армії". На Закарпатті судитимуть жінку

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&quot;В соцмережах підтримувала дії російської армії&quot;. На Закарпатті судитимуть жінку
Фото ілюстративне: УНІАН

Жительку Ужгородського району судитимуть за підозрою у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

"Слідством здобуто докази того, що закарпатка в одній із соцмережах публікувала контент на підтримку дій Росії, зокрема, поширювала дописи проросійських медіа. Матеріали містили інформацію про нібито цілеспрямовані обстріли українською армією цивільного населення, а також утиски російської нацменшини в Україні", — йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, жінку підозрюють у розповсюдженні прокремлівських наративів щодо вини НАТО та США у початку війни в Україні.

"Вона стверджувала, що військові ЗСУ тримають у заручниках цивільне населення, яке чекає, аби їх звільнила Росія", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі обвинувальний акт щодо закарпатки скерували до суду. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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