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Міністр охорони здоров'я відкрив нове відділення у лікарні на Рівненщині
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Міністр охорони здоров'я відкрив нове відділення у лікарні на Рівненщині

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кластерна лікарня
Фото: Telegram Віталія Коваля

У Дубенській лікарні на Рівненщині для пацієнтів з хворобами серця створили нове, ангіографічне відділення. Його 16 серпня відкрив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. При цьому він пояснив, що лікарні, які стали кластерними, мають розширити послуги для пацієнтів.

Дубенська лікарня працює над тим, щоб відповідати статусу кластерної. Такою вона стала у червні 2023 року.

"Дубенська лікарня на етапі свого розвитку і встановлення повноцінної кластерної лікарні, ми бачимо позитивні сигнали: роблять ремонти, встановлюють обладнання, з'являються спеціалісти, які будуть збільшувати кількість базових напрямків надання медичної допомоги, щоб повністю відповідати статусу кластерної", — пояснив Віктор Ляшко.

У лікарні в Дубні на Рівненщині для пацієнтів з хворобами серця міністр охорони здоров'я відкрив нове відділення
Фото: Telegram Віталія Коваля

16 серпня міністр охорони здоров'я відкрив у медзакладі ангіографічне відділення. За даними начальника Рівненської ОВА Віталія Коваля, ангіограф придбали за гроші державного бюджету:

"Його ціна близько 8 мільйонів гривень, і за кошти місцевої громади зробили ремонт відділення".

Він додав, що зараз у Дубенській лікарні облаштовують операційну залу, потому розпочнуть реконструкцію реабілітаційного відділення.

У рамках медреформи, що в Україні розпочалася з 2017 року, медзаклади Рівненщини розділили на загальні, надкластерні та кластерні. В останніх мають надавати послуги при найбільш поширених хворобах. Таких в області визначили 7 закладів. Окрім лікарні в Дубні, під реформу потрапили медзаклади у Рівному, Березному, Острозі, Костополі, Сарнах та Вараші.

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