У Кропивницькому на три дні змінять два тролейбусні маршрути

17, 18 та 21 серпня у Кропивницькому змінять тролейбусні маршрути №4 та №10. Це інформація від керівника пресслужби міської ради Сергія Якуніна. Зміни діятимуть з 10:00 до 15:00.

Усього в Кропивницькому вісім тролейбусних маршрутів, тимчасово змінять четвертий маршрут, який з’єднує вулиці Попова й Лісопаркову (в будні ним курсують до шести машин) та десятий маршрут, яки з’єднує вулиці Жадова й Лісопаркову (в будні ним курсують до дев’яти машин).

Тролейбуси з автономним ходом на маршрутах №4 та №10 їздитимуть вулицею Євгена Тельнова та Героїв-рятувальників й далі за маршрутом, інші тролейбуси на цих маршрутах – вулицею Євгена Тельнова до 101-го мікрорайону.

Причина зміни схеми руху тролейбусів – обрізка дерев на вулиці Академіка Тамма.