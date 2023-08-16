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У Кропивницькому на три дні змінять два тролейбусні маршрути
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У Кропивницькому на три дні змінять два тролейбусні маршрути

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У Кропивницькому на три дні змінять два тролейбусні маршрути
Четвертий тролейбус біля зупинки на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

17, 18 та 21 серпня у Кропивницькому змінять тролейбусні маршрути №4 та №10. Це інформація від керівника пресслужби міської ради Сергія Якуніна. Зміни діятимуть з 10:00 до 15:00.

Усього в Кропивницькому вісім тролейбусних маршрутів, тимчасово змінять четвертий маршрут, який з’єднує вулиці Попова й Лісопаркову (в будні ним курсують до шести машин) та десятий маршрут, яки з’єднує вулиці Жадова й Лісопаркову (в будні ним курсують до дев’яти машин).

Тролейбуси з автономним ходом на маршрутах №4 та №10 їздитимуть вулицею Євгена Тельнова та Героїв-рятувальників й далі за маршрутом, інші тролейбуси на цих маршрутах – вулицею Євгена Тельнова до 101-го мікрорайону.

Причина зміни схеми руху тролейбусів – обрізка дерев на вулиці Академіка Тамма.

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