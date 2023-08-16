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Сесію Харківської міської ради перенесли на 18 серпня: які питання розглядатимуть
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Сесію Харківської міської ради перенесли на 18 серпня: які питання розглядатимуть

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Сесію Харківської міської ради перенесли на 18 серпня: які питання розглядатимуть
Суспільне Харків

18 позачергову сесію Харківської міської ради перенесли з 17 на 18 серпня. Вона розпочнеться о 10:00 у дистанційному режимі.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Зокрема, депутати розглянуть 24 питання, серед яких:

  • внесення змін до бюджету Харкова;
  • перейменування КП "Центральний парк культури та відпочинку";
  • передача у власність та надання в оренду земельних ділянок;
  • внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Харкова на 2018-2024 роки;
  • впорядкування найменувань топонімічних об’єктів.

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