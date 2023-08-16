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На фронті загинув військовий з Рівненщини Анатолій Микосянчик
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На фронті загинув військовий з Рівненщини Анатолій Микосянчик

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На фронті загинув військовий з Рівненщини Анатолій Микосянчик
Фото: Facebook Деражненська територіальна громада

На війні з РФ загинув Анатолій Микосянчик, житель села Бичаль Рівненського району. Це сталося при виконанні бойового завдання на Запоріжжі, повідомили у Facebook Деражненської територіальної громади.

Радіотелефоніст артилерійського взводу Анатолій Микосянчик, 1985 року народження, загинув під час бойових дій біля села Роботине Запорізької області.

"Рядовий, радіотелефоніст 1 артилерійського взводу 2 артилерійської батареї артилерійського дивізіону, був призваний на військову службу по загальній мобілізації 27 квітня 2022 року. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям, побратимам Героя", — йдеться у дописі Деражненської територіальної громади.

Про день та час зустрічі кортежу із тілом Анатолія Микосянчика повідомлять додатково.

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