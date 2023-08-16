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Виявили ДНК сальмонели: отруєння в закладі харчування на Тернопільщині
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Виявили ДНК сальмонели: отруєння в закладі харчування на Тернопільщині

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Виявили ДНК сальмонели: отруєння в закладі харчування на Тернопільщині
Інфекційне відділення. Фото: Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині зареєстрували 44 повідомлення про гостру кишкову інфекцію у людей, які вживали їжу з закладу харчування в Збаражі. Попередньо за результатами дослідження методом ПЛР виявлено збудник сальмонели. Про це Суспільному телефоном повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

"Надійшли термінові повідомлення про 44 випадки ГКІ (19 дітей та 25 дорослих). 35 хворих, з них 15 дітей, госпіталізовані до інфекційного та педіатричного відділення КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради, 9 хворих (4 дитини) - перебуває на амбулаторному лікуванні. Форма перебігу захворювання у всіх хворих середньої важкості. Хворі вживали суші із закладу ресторанного господарства, яке знаходиться у м.Збараж Тернопільського району, замовивши доставку на дім. Станом на 16 серпня виявлено збудник хвороби — сальмонела. Продовжуються лабораторні дослідження факторів довкілля та біоматеріалів від хворих та контактних", — йдеться у повідомленні Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Хворі вживали суші із закладу ресторанного господарства, яке знаходиться у м.Збараж Тернопільського району, замовивши доставку на дім.

Нагадаємо, 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня відвідувачі закладу звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння.

Правоохоронці внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 ККУ — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Ця стаття передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

"Представники Держпродспоживслужби відібрали взірці, власне цих продуктів аби зробити експертизу відповідну і встановити, від чого саме наступило отруєння. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України", — розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.

Приміщення кафе у Збаражі зачинене.

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