У Криму сформували ще один земельний масив для російських військових

Окупанти у Криму сформували ще один земельний масив для видачі там ділянки "бійцям СВО" - російським загарбникам, які воюють проти України.
Про це повідомляє окупаційне Мінмайна Криму.
Вже готові для видачі більше ніж 150 земельних ділянок у Молочненському сільському поселенні Сакського району.
Наразі окупаційна влада розсилає повідомлення заявникам про видачу наказів. Ділянки видаватимуть автоматично та по черзі.
Що відомо про видачу земельних ділянок російським військовим
- У грудні 2022 року окупаційний парламент Криму незаконно дозволив російським загарбникам, які воюють в Україні, безкоштовно видавати земельні ділянки. Російський диктатор Володимир Путін 19 грудня підписав відповідне розпорядження.
- 7 квітня 2023 року окупаційна влада Криму почала видавати накази про надання земельних ділянок російським бойовикам. На першому етапі підготували 511 ділянок загальною площею 56 га у Сакському районі.
- Також окупанти вирішили створити "фонд" земельних ділянок на узбережжі Чорного моря, щоб незаконно передавати їх у розпорядження російських військових за їхні злочинні "заслуги".
- 28 квітня окупаційна влада Алушти видала перші накази про виділення земельних ділянок "учасникам СВО". "Документи" на землю отримали родичі 127 російських окупантів, які зараз воюють в Україні.
- Окупаційна влада Севастополя влітку розпочала видачу земельних ділянок російським військовим, які беруть участь у війні проти України.
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