У Криму сформували ще один земельний масив для російських військових

Окупанти у Криму сформували ще один земельний масив для видачі там ділянки "бійцям СВО" - російським загарбникам, які воюють проти України.

Про це повідомляє окупаційне Мінмайна Криму.

Вже готові для видачі більше ніж 150 земельних ділянок у Молочненському сільському поселенні Сакського району.

Наразі окупаційна влада розсилає повідомлення заявникам про видачу наказів. Ділянки видаватимуть автоматично та по черзі.

Що відомо про видачу земельних ділянок російським військовим

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