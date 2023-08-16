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Домашні цукерки для ЗСУ. В Івано-Франківську провели майстер-клас із виготовлення солодощів
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Домашні цукерки для ЗСУ. В Івано-Франківську провели майстер-клас із виготовлення солодощів

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Майстер-клас із виготовлення цукерок
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В Івано-Франківську десятеро дітей з інвалідністю зі спільноти "Дар любові" руху Віра і Світло вчилися готувати шоколадні цукерки для військовослужбовців. На майстер-класі, який провела засновниця волонтерської ініціативи "Патріотична цукерка" Леся Дикун, діти приготували орієнтовно шість коробок солодких смаколиків, повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного.

В Івано-Франківську провели майстер-клас із виготовлення цукерок
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Леся Дикун каже: готувати смаколики розпочали в березні 2022 року. Відтоді на фронт відправили приблизно дві тонни солодощів.

"Часто їх плутають з енергетичними батончиками, але це є кардинально інший рецепт. В основі енергетичних батончиків — вівсянка, сухофрукти. А в наших цукерках — домашній шоколад. Також додаємо печиво до кави, горішки, арахіс, родзинки, але основне — це шоколад. Виходить ситна цукерка. Хлопці люблять їх", — говорить Леся Дикун.

В Івано-Франківську провели майстер-клас із виготовлення цукерок
Леся Дикун: "Військовим подобаються такі шоколадні цукерки". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З її слів, продукти для виготовлення цукерок закуповують на пожертви. Також допомагають волонтери та небайдужі. Коробки для пакування смаколиків, каже Леся Дикун, розмальовують школярі з різних навчальних закладів.

В Івано-Франківську провели майстер-клас із виготовлення солодощів
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Одна з учасниць майстер-класу Марійка каже: навчалася робити солодощі, аби підтримувати військових на фронті.

"Ми робимо ці цукерки для наших героїв, бо вони хочуть повернутися додому. І ми чекаємо, коли війна вже закінчиться", — ділиться дівчинка.

Виготовляти цукерки вчилися й хлопці. Серед них — Богдан.

"Я прийшов на майстер-клас, бо хочу робити цукерки. Я хочу, щоб наша країна перемогла", — говорить Богдан.

Наталя Гросул. Майстер-клас із виготовлення цукерок
Наталя Гросул: "Такі майстер-класи дуже важливі для дітей". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Мама іншого учасника Олега Наталя Гросул розповідає: разом із сином намагається відвідувати такі заходи. Приготування цукерок, за її словами, дітям дуже сподобалося.

"Рецепт — простий, вони справляються, все виходить. Діти із задоволенням важили інгредієнти, спостерігали за "магією" створення цукерок. Для батьків — це вдвічі важливо. По-перше, діти отримують задоволення від такої роботи. По-друге, це — допомога хлопцям", — каже Наталя Гросул.

В Івано-Франківську провели майстер-клас із виготовлення солодощів
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Спільнота "Дар любові" опікується 12 родинами, в яких є діти з інвалідністю. За словами її провідниці Зоряни Герули, такі заходи організовують для дітей регулярно.

"Такі майстер-класи чи малювання — це важлива для дітей психологічна підтримка. Вони будуть відчувати свою потрібність і думати, що в такий спосіб причетні до перемоги, бо дуже чекають на неї. Діти дуже важко переживають воєнні події, сирени", — говорить Зоряна Герула.

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