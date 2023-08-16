НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Львівським студентам пропонують протестувати безготівкову оплату проїзду в автобусах
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯПІЛЬГИІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Львівським студентам пропонують протестувати безготівкову оплату проїзду в автобусах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Львівським студентам пропонують протестувати безготівкову оплату проїзду в автобусах
Пільгова транспортна картка ЛеоКарт. Фото: Роман Балук

У Львові студентів закликають протестувати безготівкову оплату проїзду в автобусах за пів ціни. Для цього потрібно зареєструватися, активувати транспортну картку та поповнити її баланс. Запис на тестування відкрили сьогодні, 16 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Тестування розпочнеться 18 серпня — студенти зможуть здійснювати поїздки за пів ціни у міських автобусах №1А, 3А, 5А, 10, 39, 62.

Щоб долучитися до тестування треба:

  • зателефонувати на "гарячу лінію" за номером 0800 303 007 та записатись на прийом до адміністратора у Центрі обслуговування пасажирів (вул. Горбачевського, 10);
  • на прийомі слід мати картку ЛеоКарт та документ, що посвідчує особу;
  • поповнити картку ЛеоКарт безготівковим способом через термінал у адміністратора. Мінімальна сума поповнення – 75 грн (10 поїздок).

"Обмежень на кількість поїздок зі знижкою немає. Проте, після закінчення коштів на балансі картки ЛеоКарт, студенту потрібно повторно прийти до Центру обслуговування пасажирів та знову поповнити баланс картки для оплати проїзду зі знижкою", — повідомили у ЛКП "Львівавтодор". 

Після закінчення етапу тестування, поповнити баланс карток ЛеоКарт можна буде різними способами: через веб-ресурси онлайн та фізично готівковим чи безготівковим способами. 

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Електричка Kyiv City Express перевезла 4,4 млн пасажирів
Київська кільцева електричка перевезла понад 4 мільйони пасажирів
У Києві можна сплатити штраф за безквитковий проїзд в громадському транспорті через QR-код та реквізити — КМДА
У Києві можна сплатити штраф за безквитковий проїзд в громадському транспорті через QR-код та реквізити — КМДА
В укриттях понад 160 соціальних закладів Житомирщини з'являться Wi-Fi роутери
В укриттях понад 160 соціальних закладів Житомирщини з'являться Wi-Fi роутери
В офісному приміщенні правоохоронці виявили 17 працівників та 25 робочих місць
Ошукали громадян на понад мільйон гривень. У Києві викрили шахрайський call-центр
На початок