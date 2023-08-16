У Львові студентів закликають протестувати безготівкову оплату проїзду в автобусах за пів ціни. Для цього потрібно зареєструватися, активувати транспортну картку та поповнити її баланс. Запис на тестування відкрили сьогодні, 16 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Тестування розпочнеться 18 серпня — студенти зможуть здійснювати поїздки за пів ціни у міських автобусах №1А, 3А, 5А, 10, 39, 62.

Щоб долучитися до тестування треба:

зателефонувати на "гарячу лінію" за номером 0800 303 007 та записатись на прийом до адміністратора у Центрі обслуговування пасажирів (вул. Горбачевського, 10);

на прийомі слід мати картку ЛеоКарт та документ, що посвідчує особу;

поповнити картку ЛеоКарт безготівковим способом через термінал у адміністратора. Мінімальна сума поповнення – 75 грн (10 поїздок).

"Обмежень на кількість поїздок зі знижкою немає. Проте, після закінчення коштів на балансі картки ЛеоКарт, студенту потрібно повторно прийти до Центру обслуговування пасажирів та знову поповнити баланс картки для оплати проїзду зі знижкою", — повідомили у ЛКП "Львівавтодор".

Після закінчення етапу тестування, поповнити баланс карток ЛеоКарт можна буде різними способами: через веб-ресурси онлайн та фізично готівковим чи безготівковим способами.