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Привласнив 3,5 млн грн при зборі урожаю. На Дніпропетровщині судитимуть підприємця
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Привласнив 3,5 млн грн при зборі урожаю. На Дніпропетровщині судитимуть підприємця

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Фото: прокуратура Дніпропетровської області

Прокурори Жовтоводської окружної прокуратури, що на Дніпропетровщині, передали до суду обвинувальний акт щодо фізичної особи-підприємця, якого підозрюють в оборудках з урожаєм. Про це йдеться в пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За даними слідства, у 2021 році між навчальним закладом у Верхньодніпровську та фізичною особою було укладено договір про закупівлю послуг з обробітку земельних ділянок площею понад 120 гектарів. На цих полях підприємець зібрав урожай соняшнику й перепродав його. Державі завдано збитків на суму майже 3,5 млн грн.

Наразі на майно підприємця наклали арешт.

Справу відкрили за фактом привласнення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191Карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Кримінального кодексу України).

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