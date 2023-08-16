Прокурори Жовтоводської окружної прокуратури, що на Дніпропетровщині, передали до суду обвинувальний акт щодо фізичної особи-підприємця, якого підозрюють в оборудках з урожаєм. Про це йдеться в пресрелізі обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За даними слідства, у 2021 році між навчальним закладом у Верхньодніпровську та фізичною особою було укладено договір про закупівлю послуг з обробітку земельних ділянок площею понад 120 гектарів. На цих полях підприємець зібрав урожай соняшнику й перепродав його. Державі завдано збитків на суму майже 3,5 млн грн.

Наразі на майно підприємця наклали арешт.

Справу відкрили за фактом привласнення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України).

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