У Рівному почали реалізовувати програму зі створення безбар'єрного простору. 16 серпня члени ініціативної групи інспектували громадський транспорт та будівлю міськвиконкому на доступність. За словами ініціаторки Олени Хотенко, до програми залучили людей з інвалідністю, слабозорих та незрячих, молодих мам і ветеранів, які нададуть власні пропозиції щодо створення безбар'єрного простору.

Заслужений майстер спорту України зі спортивних танців на візках Іван Сівак увійшов до ініціативної групи, яка почала інспектувати територію громади на безбар'єрність. 16 серпня тестували, зокрема, і міські тролейбуси. Виявили, що вимогам відповідають не усі.

"Завжди хочеться, щоб їх було більше. Іноді, коли я бачу, що того тролейбуса довго чекати, я можу подивитися по інших зупинках. Може інший маршрут їде і я доїду ним швидше. Звичайно, хочеться, щоб увесь транспорт був доступний і не створювалися зайві проблеми", — пояснив він.

Заслужений майстер спорту України зі спортивних танців на візках, член ініціативної групи Іван Сівак. Фото: Суспільне Рівне

Складнощі із пересуванням міським транспортом виникають також і в людей з порушенням зору, зауважив учасник ініціативної групи Петро Поліщук.

"Комфортніше тролейбусами, бо вони більші і деякі з них озвучені. Маю на увазі, що вони говорять свій маршрут зовнішніми звуковими інформаторами, але, на жаль, більш ніж половина тролейбусів вже не говорить. Маршрутками користуватися складніше, бо взагалі не можна побачити, що це за маршрут. Не оголошуються зупинки в середині маршрутних таксі. Незрячій людині треба мати супровід або питати людей на зупинці", — додав він.

Учасник ініціативної групи Петро Поліщук. Фото: Суспільне Рівне

Ініціативну групу, яка інспектує місто на безбар'єрність, створили після того, як 10 серпня Рівнерада проголосувала за втілення програми "Створення безбар'єрного простору". Її ініціаторка — депутатка Олена Хотенко розповіла, планують інвентаризувати усю територію громади, "а потім і визначатимуться, які проблеми усуватимуть першочергово":

"До цієї програми залучені представники всіх груп населення, які потребують комфорту — це люди з інвалідністю, слабозрячі, незрячі, молодь, молоді мами, ветерани. Для того, щоб кожен з них висловив свою думку, чого бракує у місті і що потрібно додати до програми розвитку".

Ініціаторка програми, депутатка Олена Хотенко та учасник ініціативної групи Іван Сівак. Фото: Суспільне Рівне

Ініціативна група з безбар'єрності проінспектувала також і приміщення міськвиконкому.

"Це для бронепоїзда добрий заїзд, якщо штурмувати з кулеметом "Максим". Але по ньому важко виїжджати. Він хоч і двох ширин, але, якщо брати мій візок, то задні колеса, може, й заїдуть, а передні якраз стають на верхні рейки. Якщо дуже акуратно, то можна по лезу спробувати виїхати", — зазначив Іван Сівак.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Натомість ще один член ініціативної групи Сергій Зінич зауважив, що мішки з піском перед дверима міськвиконкому заважають людям з вадами зору:

"Архітектурна будівля з мішків, які наповнені піском — я, як військовий, як людина, яка брала участь у бойових діях, не розумію від кого і від чого вони можуть врятувати працівників виконкому. Ці мішки створюють вкрай негативні можливості для попадання у будівлю людей з вадами зору. Це треба облапати, обнюхати усі ті мішки для того, щоб потрапити нарешті до дверей виконкому".

Учасник ініціативної групи Сергій Зінич. Фото: Суспільне Рівне

Пропозиції щодо створення безбар'єрного простору Олена Хотенко просить надсилати на власну сторінку у Facebook.

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