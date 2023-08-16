Миколаївські підприємці можуть отримати грант на малий чи мікробізнес

На Миколаївщині стартує грантова програма підтримки малого та мікробізнесу від організації Save the Children. Вона спрямована на відновлення економічного розвитку постраждалих районів.

Про це повідомляє пресслужба організації Save the Children.

Проєкт реалізується у співпраці з Центром підтримки бізнесу та економічного розвитку. Він спрямований на надання фінансової підтримки та інших ресурсів для допомоги місцевим громадам у відновленні їхніх підприємств.

Програма надання допомоги розподілена на два кроки:

Проходження дводенної тренінгової програми, яка надає практичні знання з написання бізнес-планів та видачу грантових заявок на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Подання на грантову програму Save the children з подальшою участю у конкурсному відборі для отримання грошової допомоги на відновлення чи підтримку бізнесу розміром 2500$.

На Миколаївщині участь у програмі можуть взяти жителі наступних громад: м. Миколаєва, Галицинівської, Шевченківської, Березнегуватської, Первомайської, Горохівської, Баштанської, Снігурівської, Вознесенської, Широківської й Мішково-Погорілівської.

"Допомога надається лише для одного представника родини та має бути спрямована на реалізацію представленого на конкурсі бізнес-плану", — йдеться у повідомленні.

Учать у грантовій програмі є безкоштовною. Для подання бізнес-плану та отримання гранту, проходження дводенного тренінгу є обов’язковою вимогою. Зареєструватися можна за посиланням. Дедлайн 15 вересня 2023 року.

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