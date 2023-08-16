У Чернівцях планують купити шість вживаних автомобілів для потреб військових. Це джипи та мікроавтобуси. Їх куплять за 2,5 мільйони гривень з бюджету розвитку міста.

Про це повідомили на сторінці міськради у Facebook.

Для купівлі автомобілів оголосили два тендери. За гроші з бюджету розвитку Чернівців планують купити чотири джипи типу Nissan Navara – очікувана вартість закупівлі становить 2 мільйони гривень. Також попередньо за 500 тисяч гривень планують купити два мікроавтобуси типу Mercedes Vito.

Закупівлю проводять у межах Програми підтримки підрозділів Збройних Сил України, у яких проходять службу жителі Чернівецької міської територіальної громади, йдеться у тендерах.

Податися на участь в тендері можна до 20 серпня.

За умовами тендеру, джипи мають доставити у Чернівців до 15 жовтня, а мікроавтобуси до 30 вересня.

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