Прикордонники показали, як вночі збивали російський дрон над Одещиною

Прикордонники Ізмаїльського загону вночі збили один із російських дронів Shahed-136, який армія РФ спрямувала по Одещині.

Про це повідомили в пресслужбі загону.

Безпілотник збили о 1:55. Він був спрямований по одному з портів Подунав'я. Після ураження дрон впав у воду.

Атака РФ на порти півдня Одещини

Вночі армія РФ двічі атакувала дронами портову та зернову інфраструктуру на півдні Одещини. Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкодило складські приміщення та зерносховища. Виникли пожежі, які ліквідували співробітники ДСНС.

Над Одещиною збили 11 ударних безпілотників, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі РФ атакувала "Ренійський морський торговельний порт". Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу загорілися два трактори та шрот у поруч розташованому складі на площі 10 квадратних метрів. Загиблих та поранених немає.

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