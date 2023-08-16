За сумісництвом: уродженець Рівненщини став послом України в Еквадорі

Уродженець Рівненщини Юрій Полюхович з 15 серпня — офіційно посол України в Еквадорі. Про це він повідомив у себе на Facebook-сторінці. У дописі також зазначив, що вперше за останні 17 років Україна представлена в Еквадорі послом за сумісництвом. Ці обов'язки Юрій Полюхович поєднуватиме з дипломатичною посадою в Перу та Колумбії.

Він вільно володіє англійською, іспанською та писемною мовою мая. І свого часу він десятки разів їздив у експедиції до Латинської Америки. Є членом Європейської асоціації дослідників культури мая. Крім того, працював заступником міністра освіти і тимчасово виконував його обов'язки.

Указ про призначення Юрія Полюховича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Еквадор президент України підписав ще 5 липня 2023 року.

16 серпня дипломат повідомив, що офіційно приступив до цих обов'язків.

"Відучора — офіційно посол за сумісництвом в республіці Еквадор. Під час церемонії вручення вірчих грамот подякував президенту країни Гільєрмо Лассо Мендосі за всебічну підтримку еквадорцями України на міжнародному та регіональному рівні. Далі щільний графік: зустрічі з міністрами, послами союзних країн, керівництвом торгової палати, науковцями та освітянами, представниками української громади. До речі, вперше за останні 17 років Україна представлена в Еквадорі послом за сумісництвом, а це означає дуже багато активної роботи попереду", — написав Юрій Полюхович

Юрій Полюхович Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Еквадор є за сумісництвом. Він і надалі працюватиме послом у Колумбії та Перу, на ці посади його призначили відповідно у червні 2023 року та в 2022-му.

Юрій Полюхович народився в Костополі, навчався у Березнівському лісовому коледжі на бухгалтера, потім – на фінансиста у Тернопільській академії народного господарства; є у його біографії магістратура в НаУКМА, КНУ ім. Тараса Шевченка, аспірантура, Університет штату Каліфорнія, що у США, постдокторантура у 2014-2016 роках. Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті – це мова ієрогліфічної писемності мая.

Що відомо про роботу

2000-2010-ті був керівником секцій і семінарів на конференціях в університетах США, Латинської Америки, Європи, десятки разів їздив у експедиції до Латинської Америки. Є членом Європейської асоціації дослідників культури мая.

З 2008 – директор туристичної компанії "Royal Adventures". Учасник найбільшого проєкту з вивчення писемності мая "The Maya Hieroglyphic Database" при Університеті штату Каліфорнія.

Співдиректор проєкту з документації написів мая у штатах Кампече, Юкатан, Кінтана-Роо в Мексиці. Заступник редактора наукового журналу "Glyph Dwellers" у США.

Радник міністра освіти і науки України у 2014-2016 роках. У 2019 році Юрія Полюховича призначили на посаду першого заступника міністра освіти і науки, а в 2020 році він тимчасово виконував обов’язки міністра.

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