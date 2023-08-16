НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

За сумісництвом: уродженець Рівненщини став послом України в Еквадорі
ДИПЛОМАТІЯРегіони

За сумісництвом: уродженець Рівненщини став послом України в Еквадорі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Юрій Полюхович в Еквадорі
Під час церемонії вручення вірчих грамот з президентом Еквадору Гільєрмо Лассо Мендосі. Юрій Полюхович — зліва. Фото: Facebook Yuriy Polyukhovych

Уродженець Рівненщини Юрій Полюхович з 15 серпня — офіційно посол України в Еквадорі. Про це він повідомив у себе на Facebook-сторінці. У дописі також зазначив, що вперше за останні 17 років Україна представлена в Еквадорі послом за сумісництвом. Ці обов'язки Юрій Полюхович поєднуватиме з дипломатичною посадою в Перу та Колумбії.

Він вільно володіє англійською, іспанською та писемною мовою мая. І свого часу він десятки разів їздив у експедиції до Латинської Америки. Є членом Європейської асоціації дослідників культури мая. Крім того, працював заступником міністра освіти і тимчасово виконував його обов'язки.

Указ про призначення Юрія Полюховича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Еквадор президент України підписав ще 5 липня 2023 року.

16 серпня дипломат повідомив, що офіційно приступив до цих обов'язків.

"Відучора — офіційно посол за сумісництвом в республіці Еквадор. Під час церемонії вручення вірчих грамот подякував президенту країни Гільєрмо Лассо Мендосі за всебічну підтримку еквадорцями України на міжнародному та регіональному рівні. Далі щільний графік: зустрічі з міністрами, послами союзних країн, керівництвом торгової палати, науковцями та освітянами, представниками української громади. До речі, вперше за останні 17 років Україна представлена в Еквадорі послом за сумісництвом, а це означає дуже багато активної роботи попереду", — написав Юрій Полюхович

Юрій Полюхович Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Еквадор є за сумісництвом. Він і надалі працюватиме послом у Колумбії та Перу, на ці посади його призначили відповідно у червні 2023 року та в 2022-му.

Юрій Полюхович народився в Костополі, навчався у Березнівському лісовому коледжі на бухгалтера, потім – на фінансиста у Тернопільській академії народного господарства; є у його біографії магістратура в НаУКМА, КНУ ім. Тараса Шевченка, аспірантура, Університет штату Каліфорнія, що у США, постдокторантура у 2014-2016 роках. Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті – це мова ієрогліфічної писемності мая.

Що відомо про роботу

2000-2010-ті був керівником секцій і семінарів на конференціях в університетах США, Латинської Америки, Європи, десятки разів їздив у експедиції до Латинської Америки. Є членом Європейської асоціації дослідників культури мая.

З 2008 – директор туристичної компанії "Royal Adventures". Учасник найбільшого проєкту з вивчення писемності мая "The Maya Hieroglyphic Database" при Університеті штату Каліфорнія.

Співдиректор проєкту з документації написів мая у штатах Кампече, Юкатан, Кінтана-Роо в Мексиці. Заступник редактора наукового журналу "Glyph Dwellers" у США.

Радник міністра освіти і науки України у 2014-2016 роках. У 2019 році Юрія Полюховича призначили на посаду першого заступника міністра освіти і науки, а в 2020 році він тимчасово виконував обов’язки міністра.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Маркарова
Працюємо, щоб США подовжили ленд-ліз на весь 2024 рік — Маркарова
Хакери
Група хакерів шпигувала за дипломатами чотирьох країн у Білорусі — Reuters
У Дуди заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною &quot;вже в минулому&quot;
У Дуди заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною "вже в минулому"
Переговори в Джидді демонструють розходження в позиціях Китаю та Росії — ISW
Переговори в Джидді демонструють розходження в позиціях Китаю та Росії — ISW
На початок