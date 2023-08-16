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"Краще я віддам своє життя, ніж цивільні вмиратимуть". Історія 18-річного військового Віктора Ільчака з Ужгорода
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"Краще я віддам своє життя, ніж цивільні вмиратимуть". Історія 18-річного військового Віктора Ільчака з Ужгорода

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&quot;Краще я віддам своє життя, ніж цивільні вмиратимуть&quot;. Історія 18-річного військового Віктора Ільчака з Ужгорода
Суспільне Ужгород

Віктор Ільчак у 18 років пішов захищати Україну. Хлопець з Ужгорода, він етнічний ром. Зараз Віктор Ільчак служить у добровольчому розвідувальному батальйоні “Сонечко”. Його історія — у матеріалі Суспільного.

За словами Віктора, рідні та воєнкоми переконували його не йти на війну, бо він занадто юний.

"Я відповів: "Мене ніхто не зупинить, це моє рішення, я його ухвалив". Я усвідомлював, що маю піти, маю стати на захист своєї Батьківщини. Свої 18 років я очікував із нетерпінням. Коли мені виповнилося 18, наступного ж дня я вирушив до Державної прикордонної служби, щоб укласти з ними контракт. Але мені не вдалося, тому що я не склав тести. Тож я пішов до військкомату", — розповів військовий.

Жанна Ільчак — бабуся військового.
Жанна Ільчак. Фото: Суспільне Ужгород

Бабуся Віктора Жанна Ільчак розповіла: "Я навіть ходила до військкомату. Просила, щоб його не взяли. Ми всі були проти, але він однаково повторював: "Я піду". Я йому казала: "Якщо з тобою щось трапиться — я помру". А він: "Не помреш, адже дізнаєшся лише тоді, коли я вже буду там".

Віктор Ільчак — етнічний ром. Він розповів: "Гадаю, не слід соромитися, що ти ром, або якоїсь іншої національності. Не важливо, якої національності людина. Головне, щоб вона залишалась людиною. Стосовно того, що українці воюють, а роми ні, тому що вони іншого походження — це неправильно. Ми проживаємо в Україні, ми всі українці. Я народився в Україні. Я — українець, я маю захищати свою Батьківщину!"

Військовий з Ужгорода Віктор Ільчак
Віктор Ільчак. Фото: Суспільне Ужгород

Про свою першу зустріч з побратимами Віктор розповів: "Коли я приїхав до Києва, то побратими мене прийняли… Як би це сказати? Як вони мене прийняли? Прийшов молодий хлопець, запитують: "Скільки тобі років?" Я відповідаю: "18". А вони мені: "Та що ти?" — "Вдома потрібно було сидіти, куди ти пішов у вісімнадцять років?" Я відповів побратимам, що молоді хлопці можуть більше зробити, аніж старші, тому що ми молоді і спритні".

Зараз Віктор Ільчак служить у добровольчому розвідувальному батальйоні “Сонечко”.

"Мій перший бій… Нас привезли туди на автівках. Ми заїхали у точку. Нас почали обстрілювати з артилерії. У перші обстріли артилерії я не знав, що робити, куди подітися. Я добряче злякався, але подумав: не потрібно лякатися, слід рухатися вперед, тому що там мої брати, маємо їм допомогти, прикривати їхні спини. Тож я зібрався, і пішов. Там розпочалося пекло", — розповів військовий.

Віктор Ільчак. Батальйон "Сонечко"
Фото: Віктор Ільчак

Бабуся Віктора розповіла: "Я постійно його прошу: "Повертайся додому, допоки маєш таку можливість". Він відповідає: "Ні". Багато його побратимів зникли, а він ще зовсім юний. Ані слова не хоче чути. Вперто стоїть на своєму, хоче захищати Батьківщину. Він прагне врятувати Україну".

Віктор говорить, що вступити до лав ЗСУ його змотивував захист простих людей.

"Мотивація мого вибору — це люди. Коли я побачив, як вони страждають, що там відбувається, як люди гинуть, просто на вулицях лежать трупи — я вирішив піти служити. Подумав: краще я віддам своє життя, аніж цивільні умиратимуть. Але ж цивільні люди цього не заслужили, всі не заслужили. Якщо заплющувати очі, а усіх просто вбиватимуть, ми будемо вдома сидіти?", — підсумував Віктор.

Військовий Віктор Ільчак з бабусею.
Віктор Ільчак з бабусею. Фото: Суспільне Ужгород

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