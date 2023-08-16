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На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" 190 тисяч гривень неіснуючого боргу у військового ЗСУ
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На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" 190 тисяч гривень неіснуючого боргу у військового ЗСУ

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На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" неіснуючий борг у військового ЗСУ
На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" 190 тисяч гривень неіснуючого боргу у військового ЗСУ. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання з Житомирщини, які спеціалізувалися на вибиванні неіснуючих боргів. Однією з їхніх жертв став діючий військовий ЗСУ, якого вони побили, вимагаючи 190 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Про це Суспільному розповіла речниця Прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, мова йде про групу жителів Коростишівської громади віком від 22 до 35 років, окремі з яких мають судимість — учасники угруповання, астосовуючи фізичне насильство, систематично вимагали великі суми грошей у місцевих жителів.

"Зокрема, у діючого військового ЗСУ з Житомира рекетири вимагали 190 тисяч гривень неіснуючого боргу, який вони просто вигадали. Спочатку вони назвали меншу суму, але потім при зустрічах щоразу додавали відсотки, збільшуючи її на десятки тисяч. Коли ж вони не отримали грошей, то відвезли військового до місця проживання одного з учасників групи, де побили, застосовуючи спортивне знаряддя. При цьому йому сказали, що, якщо він не виконає вимог, на нього чекають далі "негативні наслідки", — каже Тетяна Гоша.

На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" гроші з військового ЗСУ
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" 190 тисяч гривень неіснуючого боргу у військового ЗСУ
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Серед потерпілих був також житель Коростишева , у якого угруповання вимагало 70 тисяч гривень. Вони переслідували чоловіка, погрожуючи фізичною розправою, а потім неодноразово його били. Тоді чоловік передав вимагачам 10 тисяч гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку у різних національних валютах, чорнові записи, банківські картки, бойові гранати, зброю, бойові припаси, бити, кастети.

На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" 190 тисяч гривень неіснуючого боргу у військового ЗСУ
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" 190 тисяч гривень неіснуючого боргу у військового ЗСУ
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: Житомирська обласна прокуратура

15 серпня вісьмох осіб затримали. Їхні дії кваліфікують за кількома статтями:

  • частиною 4 статті 189 "Вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану";
  • частиною 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами";
  • частиною 3 статті 342 "Опір представникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків";
  • частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України "Незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту".
На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" 190 тисяч гривень неіснуючого боргу у військового ЗСУ
Фото: Житомирська обласна прокуратура

За словами речниці прокуратури, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри та обрання запобіжних заходів.

"Зараз тривають слідчі дії, перевіряється причетність усіх затриманих до скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинного угруповання. Цю групу Житомирська обласна прокуратура викрила спільно з УСБУ в області, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та ГУНП в області, яке проводить досудове розслідування", — каже Тетяна Гоша.

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