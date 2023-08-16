Першокласники Чернівецької громади отримають подарункові комплекти – до них входять рюкзаки, пенали та канцелярія. Загалом такі набори отримають понад 3 тисячі учнів. Комплекти громаді передали німецькі меценати.

Про це повідомив міський голова Роман Клічук у Facebook.

"Зранку розподілили між навчальними закладами понад три тисячі подарункових комплектів. Це рюкзаки, спортивні сумки, пенали та канцелярія", – йдеться у повідомленні.

Подарункові комплекти передала місту німецька організація Blau-Gelbes Kreuz e.V. Раніше у твіттері організації повідомили, що рюкзаки закупили за 20 тисяч євро.

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