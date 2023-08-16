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У Запоріжжі внаслідок ДТП травмовано 3-річного хлопчика
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У Запоріжжі внаслідок ДТП травмовано 3-річного хлопчика

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У Запоріжжі внаслідок ДТП травмовано 3-річного хлопчика
Мотоцикл КМЗ "Днепр", що брав участь у ДТП, внаслідок якої постраждав хлопчик, 15.08.202. Фото: Нацполіція

В Олександрівському районі міста Запоріжжя на території паркувального майданчика супермаркету сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано 3-річного хлопчика. Поліція розшукує очевидців ДТП.

Про це сьогодні, 16 серпня, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

"15 серпня о 21:00 надійшло повідомлення про ДТП... Попередньо встановлено, що керманич мотоцикла КМЗ "Днепр" під час руху по території паркувального майданчика супермаркету, розташованого по вулиці Українська, допустив наїзд на малолітнього пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину з-поза припаркованих авто", – йдеться на сайті видання.

Внаслідок аварії дитину із травмами ніг доставлено до обласної медичної установи.

Щодо стану дитини Суспільне звернулося за коментарем до директора Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрія Борзенка. Він зазначив, що якийсь час дитина буде перебувати у лікарні.

"У дитини є переломи кісток, стан середньої важкості. Внутрішні органи не постраждали. Травми не важкі".

За даними поліції, за результатами медичного освідування водій тверезий. Мотоцикл у водія вилучили, наразі він перебуває на території спецмайданчика.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Досудове розслідування триває.

Працівники поліції звертаються до можливих свідків ДТП та осіб, які володіють будь-якою інформацією, з проханням повідомити про це за телефонами: 050-271-87-84 або 102.

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